Tou první budiž start Davida Černého, kanonýra a jedné z opor FK Ústí nad Labem, za českou futsalovou reprezentaci během kvalifikačního utkání o postup na MS. A to i přes to, že s Bosnou a Hercegovinou hráli Češi v úterý „až“ v Brně, přičemž Armu už ve středu čekalo domácí pohárové utkání proti prvoligové Bohemce.

Černý se k futsalu vrátil v létě poté, co opustil profesionální fotbalovou scénu, a ihned po návratu do nejvyšší soutěže, kde válí za Perštejn, dostal i pozvánku do národního týmu. K důležité výhře 4:2 nad Bosnou přispěl úvodní brankou. Jistě, dá se namítnout, že ČFL už není profesionální soutěž, a hráči tak mají nejen civilní zaměstnání, ale i další sport. Přesto před Armou klobouk dolů! Ačkoliv si profesionální kluby, své hráče, de facto svůj majetek, logicky, chrání, i ústecký celek mohl svého klíčového hráče raději pošetřit, přesto tak neučinil.

Štěpánek po druhé výhře: Nula vzadu je dobrá pro brankáře, i pro celý tým

Druhá zkušenost je bohužel negativní. Ve středu se totiž v krajské metropoli sešlo zahajovací utkání 2. hokejové ligy, a navíc derby, mezi Slovanem a Děčínem (17.00), dále pak již zmíněný duel Army s Bohemkou (18.00) a navrch i jediné veřejnosti otevřené přípravné utkání basketbalistů Slunety Ústí nad Labem proti Slavii Praha (18.00).

Ačkoliv rozumím tomu, že termíny nelze přehazovat jak se milostpánům zlíbí, a že například hokejisté měli před přelosováním soutěže začínat v tento termín v Děčíně, či že úřední termín pro 2. kolo MOL Cupu byl 14. září, nechápu, proč přesto nedošlo k nějaké dohodě či časovým posunům. Sportovní kluby by si přeci měly, dle mého, pomáhat, a ne si vzájemně konkurovat či škodit…