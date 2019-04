Most /FOTOGALERIE/ – Společný tým fotbalistek Souše a Ervěnic/Jirkova rozjel nadstavbovou část divize o postup do třetí ligy vítězně. Kanonýrky Lukešová a Polívková se svými trefami postaraly o výhru 2:1 nad nepříjemným soupeřem z Pavlíkova.

O co vůbec v divizní nadstavbě s možností postupu do vyšší soutěže jde? První čtyři týmy z horní poloviny tabulky bojují o skupinové vítězství a případný postup do ČFL. Přitom týmům zůstaly body získané v základní části. To je právě pro fotbalistky radostná zpráva, protože základní část vyhrály a teď mají v tabulce už osmibodový náskok. Hraje se ještě pět duelů a ve hře je patnáct bodů. Pokud ale holkám vydrží forma, šampus bude bouchat dříve.