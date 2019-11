Při minulém reprezentačním srazu jste pro zranění chyběl, teď už jste fit. Jak jste se těšil?

Chybělo mi to, chtěl jsem klukům pomoct už při minulém srazu, ale bohužel to tak vyšlo, že jsem být nemohl a tak jsem alespoň z domova fandil. Teď jsem už ale připravený a věřím, že dva zápasy, co nás čekají se San Marinem a Chorvatskem zvládneme.

V zápase se San Marinem budete favoritem. Co od zápasu očekáváte a jak uspět?

Zápas se San Marinem musíme zvládnout a porazit ho, abychom získali psychickou pohodu do zápasu s Chorvatskem, kde to bude strašně těžké. Na druhou stranu věřím, že můžeme u nich uspět a porazit je. Se San Marinem budeme favorit, ale takové zápasy nejsou lehké. San Marino je v bloku, takže se musíme do nich dobývat. Je to o trpělivosti, dostat se tam a dát rychlý gól. To by nás zklidnilo a můžeme pak zápas rozhodnout.

Na co jste se v přípravě hlavně zaměřovali s trenéry?

Zaměřovali jsme se především jak se dostávat do bloku San Marina, na herní kombinace, které by nám pomohli překonat jejich uzavřenou obranu. Po San Marinu se přepneme do přípravy na Chorvatsko. Tam to bude hodně těžké, protože Chorvati mají svou kvalitu v každé kategorii. Očekávám tam náročný zápas a boj.

Na klubové úrovni jste měli s Teplicemi skvělou sérii bez prohry, ale poslední dva zápasy vám nevyšly. Jak se vrátit zpátky do pohody?

Měli jsme asi osm nebo devět zápasů bez porážky, vezli jsme se na vlně. Pak bohužel přišel zápas v Jablonci a od té doby jsme nevyhráli, takže se chceme zpět dostat na tu vlnu a pokusit se zvítězit v zápase s Ostravou a zase nahnat nějaké body, které jsme ztratili.

FOTBALOVÝ TRPASLÍK

Reprezentace San Marina se na žádné mistrovství světa či Evropy nikdy nekvalifikovala a většinou končila na posledním místě ve své kvalifikační skupině. Výhry sbírá jen sporadicky.

Národní tým je až na 211. místě žebříčku FIFA.