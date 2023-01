„Hodně jsem si to užil. Vyšlo vyloženě jarní počasí, divácká tribuna byla zaplněná. Začátek utkání byl náročnější, trvalo nám, než jsme se rozhýbali. Do toho i nová umělka, tak to trochu drhlo a museli jsme si zvyknout. Druhý poločas už byl docela v tempu, hrálo se nahoru dolů, takže pro fanoušky dramatický duel,“ řekl Kozel v rozhovoru pro portál sport.cz.

V brance se oháněl Martin Slavík, bývalý brankář Teplic, který ještě nedávno chytal krajský přebor za Modlany.

Za veterány Sparty nastoupil Jiří Jarošík, kouč prvoligových Teplic. A nebo také Petr Vrabec, který kopal ligu v Blšanech a trénoval v Ústí nad Labem

V kategorie Internacionálů rozhodl o výhře Sparty 7:6 Tomáš Čížek, rodák z Děčína a asistent jabloneckého trenéra Davida Horejše.

Svůj druhý start v rudém dresu při utkání si odbyl Petr Voříšek, mistr Evropy do 21 let, který aktuálně trénuje v I.A třídě děčínský Junior. V utkání se blýskl velkou šancí, kdy trefil tyč.

„Moc jsem se těšil, s klukama jsem něco odehrál, vždy je tam sranda. Jak se přijde na hřiště, tak jde sranda trochu stranou a všichni do jednoho chtějí vyhrát. U mě už je to mrtvé na spodek (smích), ale na ostatní je pořád radost koukat. Výhra v letošním derby byla fantastická, navíc v neskutečné atmosféře. Vzít si ten rudý dres je vždy pocta,“ sdělil Deníku Petr Voříšek.

Na sparťanské straně chytal Michal Špit, bývalá opora Jablonce. Nechyběl ani bývalý skvělý kanonýr David Lafata, nebo Tomáš Hübschman, který je stále aktivním jabloneckým fotbalistou.