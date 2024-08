Tento nejstarší futsalový turnaj v okolí pořádá Spolek Chomutovská liga malého fotbalu. Turnaj se odehrál tradičně ve sportovním areálu Cihla v Chomutově a zúčastnilo se jej šestnáct týmů. Kromě týmů z Chomutova přijeli i týmy z Mostu, Kovářské, Strupčic, Kryr, Janova a mezinárodní punc dal turnaji tým hráčů z Ukrajiny. Turnaje se nezúčastnil loňský vítěz FC Baník Chomutov a přijelo hned osm nováčků.

Po sobotních zápasech ve skupinách se s turnajem museli rozloučit AC Young boys, jen o horší skóre Tabarin Chomutov a ve ,,skupině smrti,, skončil favorizovaný Diamond smile Most. Dohrál také Baníček Most, který ve druhém zápase dostal šestnáctku od Létajících vran Most a ke svému třetímu zápasu už nenastoupil.

Kvalitní obsazení turnaje ukázali nedělní osmifinálové skupiny, ve kterých zůstali UA Team, Los Kovářov, Joga Bonita a až po dodatečném penaltovém rozstřelu i Havrani Kryry.

Velký boj byli čtvrtfinálové zápasy a v tom prvním vyhrál Technoline nad SK Kopisty dva nula. Druhé čtvrtfinále byla repríza loňského zápasu o třetí místo a tentokrát se radovali Létající vrány Most, které přehráli Star boys Most pět jedna. FC Mix Chomutov porazil tři jedna SK Strupčice a Auto Macák dva nula FC Janoff.

V prvním semifinále si poradil Technoline s Létajícími vránami Most šest tři a v tom druhém Auto Macák s FC Mixem Chomutov čtyři jedna. Zápas o třetí místo se změnil v přestřelku, ve které byl úspěšnejší tři dva FC Mix Chomutov a obsadil třetí místo, na Létající vrány Most zbylo stejně jako loni čtvrté místo. Po šesté v řadě se mezi nejlepší čtyři týmy probojoval Auto Macák a letos to bylo pro něj třetí finále za sebou. Naopak Technoline byl ve finále turnaje jen jednou v historii, když turnaj v roce dva tisíce šestnát vyhrál. Po bezbrankovém poločase se v tom druhém prosadili dvakrát hráči Technoline a podruhé se stali vítězi turnaje. Auto Macák sice potřetí v řadě obsadil druhé místo, ale na to první opět nedosáhl.

Nejlepším střelcem turnaje se stal Zdeněk Holdy z Létajících vran Most, který vstřelil dvanáct branek. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Martin Šrámek z FC Mix Chomutov a nejlepším hráčem Václav Burda z Technoline. Turnaj řídili rozhodčí Petr Špicar, Jan Tůma, Martin Braun a organizačně jej vedli Jiří Kupec, Martin Jackl, Pavel Fára, Petr Schögl, Petr Votava.

Ceny nejlepším týmům a jedincům předávali majitel firmy Regional Travel s.r.o. Pavel Šams, zástupce areálu Cihla Chomutov Karel Lipmann a předseda CHLMF Jiří Kupec. "Všem zúčastněným patří poděkování za hladký průběh celého turnaje. Poděkování patří pořadatelům, rozhodčím i personálu sportovního areálu Cihla. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat hlavnímu sponzorovi turnaje firmě Regional Travel s. r.o. a hlavnímu partnerovi statutárnímu městu Chomutov, ale i dalším partnerům, protože bez jejich podpory bychom nemohli turnaj na patřičné úrovni uspořádat," vyjádřil se předseda Chomutovské ligy malého fotbalu Jiří Kupec.