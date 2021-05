Sice řádil v letošní nedohrané sezoně v dresu kadaňského Tatranu, ale jinak je to kluk z Teplicka. Kanonýr Dominik Valenta se stal nejoblíbenějším fotbalistou Chomutovska v anketě, kterou vyhlásil Deník. Dostal nejvíc hlasů.

„A všem bych chtěl za ně moc poděkovat. Hlavně do Krupky, kde mám kořeny,“ usmívá se sympaťák Valenta.

„Táta mi vždy z legrace říká, že jsem se nepotatil. On hrál v devadesátých letech první ligu za Cheb a tak ze srandy říká, že jsem to tak daleko nedotáhl, ale hrozně mi fandí. Sám si myslím, že i brácha byl lepší fotbalista, ale převážela u něj turistika a poznávání světa, tak hodně cestuje,“ vysvětluje Dominik Valenta a pokračuje v nepříjemném duchu:

„Možná to letos byla moje fotbalová derniéra, tedy konec. Mám zdravotní potíže. Trpím Ulcerózní kolitidou, dost jsem si tím prošel a nebylo to snadné. Je to náročná léčba a problémy,“ vysvětluje Valenta.

„Ale fotbalu se vzdát nechci, kdyby to zdraví dovolilo, tak chci pokračovat. Teď je otázka kde. Před sezonou jsme v Kadani mysleli do pátého místa, ale totálně jsme to pohnojili. Pak jsme se chytili a konec sezony. Škoda no,“ vypráví střelec z Teplicka. Jak pobral covidové období, které amatérskému sportu nepřálo?

„Popravdě kvůli vlastním zdravotním problémů jsem to nijak extra nevnímal. Rád bych se ale k míči vrátil, mám fotbal rád. V rámci mezí se udržuju a dokážu se do toho vrátit rychle. Mrzí mě, že jsme v Kadani měli fakt dobrý mančaft, ale nedokázali z toho vytěžit víc. No, uvidíme, co ukáže budoucnost,“ říká Dominik Valenta. Budou mu zase fandové tleskat?