O pohár ředitele ZŠ Březno v malém fotbale se hrálo už ve 22. ročníku

V Březně u Chomutova se odehrál již 22. ročník turnaje v malém fotbale O pohár ředitele ZŠ Březno 2022. Turnaje se zúčastnilo osm základních škol a pořádaly jej ZŠ a MŠ Březno, OR AŠSK Chomutov a Spolek Chomutovská liga malého fotbalu. Hrály se kategorie mladší žáci (6. - 7. třída) a starší žáci (8. - 9. třída). Týmy byly nalosovány do čtyřčlenných skupin a všechny postupovaly do čtvrtfinále.

Turnaj základních škol v malém fotbale O pohár ředitele ZŠ Březno 2022. | Foto: Ladislav Chlíbek