Pár měsíců už se to probírá docela naplno – britské výzkumy totiž ukazují, že časté hlavičkování může vést k mozkovým chorobám. „Že fotbalisti trpí mozkovými chorobami častěji, než trpí ostatní lidé? Já nikoho takovýho ve svým okolí neznám. Spíš je to tak, že každý jsme jiný. Někdo je náchylnější na zranění kolene, někdo má horší záda. Podle mě o tomhle rozhodují vrozený dispozice,“ myslí si Hunal.

Problém vidí v omezení, nebo dokonce vymýcení hlavičkování mezi dětmi. „Slyšel jsem, že by děti do 12 let neměly vůbec hlavičkovat. Já si nedovedu představit, že by se to pak učily. Protože právě děti jsou nejvíc učenlivý. Někdo je třeba talent, má k tomu předpoklady, tak by to u něj nebyl takový problém, ale to jsou výjimky. U dětí je potřeba všechny fotbalové návyky pilovat už odmalička.“

Tomáš Hunal upozorňuje na to, že dříve se fotbal hrál s daleko nebezpečnějším typem míčů. „Byly těžší, v dávné minulosti měly švy. A když se nacucaly vodou, tak to byly medicinbaly. Teď jsou sice míče rychlejší, ale určitě už nejsou tak těžký.“

K Hunalovi se donesly i zprávy o hlavičkování v helmách. Hlavu si může ukroutit, když dostane za úkol říct, co si o něm myslí. „Taky blbost. To už by prostě nebyl fotbal. Celý mi to přijde ujetý. Tohle není hokej, tam jsou ty nárazy mnohem větší. K fotbalu prostě hlavičkování patřilo a patřit bude. Mně se zdá, že čím větší blbost, tím víc se to řeší. Teď to myslím všeobecně. Dnešní době zkrátka taková je.“

V minulosti měl teplický asistent desítky zranění. „Toho bylo fakt hodně. Měl jsem zlomený nos, rozčíslé obočí, občas pár štychů, to k tomu patřilo.“

Hunalovi vadí i to, jak se na fotbalisty nahlíží. „Říká se o nás, že toho máme hodně odhlavičkováno, tak jsme tupý. Tohle jsou takový předsudky… Ve fotbale působí řada chytrých lidí. Tady si taky myslím, že je to prostě věc přírody. Někdo je chytrej, někdo hloupej. Ale není to hlavičkováním.“