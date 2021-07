Příjmení Čapek patří na Děčínsku k fotbalovému trávníku. V Heřmanově, kde se hraje krajská I.B třída, najdete hned tři takové hráče. Bratry Augustina a Antonína a jejich bratrance Zdeňka.

Gusta Čapek se k fotbalu vrátil po velmi dlouhé době, přemlouvat ho k návratu nikdo nemusel. „Mám moc rád fotbal a taky lidi kolem sebe,“ přiznal 42-letý Čapek.

S fotbalem začínal v tehdejším Kovostroji Děčín, to se psal zhruba rok 1985: „První tréninky? Ještě pamatuji. Fotbálek, nahrávky, zase fotbálek. To všechno samozřejmě na škvárovém hřišti. Hrával jsem v Pelikánu Děčín, Novém Boru, u Šoltyse v Děčíně a taky v Modré pod panem Michalcem. Tam jsem byl opravdu hodně spokojený,“ zavzpomínal na svou fotbalovou kariéru.

S fotbalem ale musel na delší dobu přestat. Proč? „Měl jsem nějaké problémy a ještě jsem se navíc nepohodl v Modré s jedním pánem. Víc to opravdu nechci rozebírat. Hodně mi tady pomohla rodina, jsem rád, že jí máma. Všichni jsou skvělý, nejvíc maminka Irenka,“ podotkl.

Kulatý nesmysl, zelený trávník a parta v kabině. To byly atributy, které Čapkovi scházely. Proto se k fotbalu vrátil, nové útočiště našel v Heřmanově, kde se setkal s bratrem Tondou a bratrancem Zdendou. „Hrát se svou rodinou je opravdu moc fajn. Jsem fakt rád, že mě brácha společně s Radkem Rojkem ukecali. V Heřmanově je to prostě skvělé, navíc je tady opravdu dobrá parta. Nikam jinam se necpu, určitě tady dohraji fotbalovou kariéru. Když jsem se vracel, tak to celkem šlo, ale neměl jsem žádnou fyzičku,“ má jasno.

Velkou kaňkou pro všechny amatérské fotbalisty je fakt, že poslední dvě sezony se kvůli covidu nedohrály. „Fotbal mi strašně moc chyběl, co vám budu povídat. Mám psa, takže jsem chodil na delší procházky. Věřil jsem, že se sezona ještě dohraje, ale bohužel. Doufám, že ta další normálně pojede, moc v to ale nevěřím,“ pokrčil rameny.

Augustin Čapek pracuje v děčínské firmě Silike. „Dělám tam lisaře, musím říct, že mě to hodně baví. Hlavně tam máme dobrou partu. Co mě ještě baví? Procházky se psem a četba různých časopisů. Rád si zahraju karty. Taky jsem si našel skvělou ženou, se kterou to všechno probíhá úžasně.

Ačkoliv Čapek hraje v Heřmanově na postu obránce, kdysi hrával na pozici středního záložníka. „Dal jsem pár pěkný gólů. Ten nejhezčí byl asi z trestňáku do šibenice. Hlavou jsem dal taky pár pěkných branek. Pamatuji si, že jednomu protihráči jednou vypadl z trenek penis. To byla velká sranda,“ usmál se.

Amatérský fotbal bojuje v poslední době o holé přežití. Hráči stárnou, mladí chybí. „Na Děčínsku je úroveň slušná, mohlo by to být lepší. Ale pořád je tady hodně fotbalistů, co do toho umí kopnout. Budoucnost fotbalu? Celkem to jde. Když má fotbal někdo rád, tak to bohatě stačí,“ dodal Augustin Čapek.