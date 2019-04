„Z utkání jsme měli zpočátku obavy. Vzhledem k tomu, že se částečně obměnil kádr a také z důvodu nemocí a pracovního vytížení zimní příprava neprobíhala podle představ, tak nakonec je pro nás výsledek skvělý,“ usmíval se jeden z trenérů hostujícího celku Karel Giampaoli. Jeho starosti byly před zápasem o to větší, že pro nemoc navíc chybělo pět hráček. Tak tým posílily matadorky Nováková, Bečáková a Dojáčková. A po poločase bylo v podstatě rozhodnuto. Fotbalistky Souše a Ervěnic/Jirkova vedly 3:1. Po obrátce přidaly další dvě trefy a hajdy pro tři body. Dvěma góly se blýskla Svobodníková, k ní se přidaly Lukešová, Šumová a Polívková.

„Zápas jsme dobře zvládli, jak po taktické stránce, tak jsme byli úspěšní i v proměňování brankových příležitostí, kdy jsme ke vstřelení branky nepotřebovali velké množství šancí jako v jiných zápasech. Pochvalu zaslouží i tým domácích, kdy bojoval až do konce zápasu a celý zápas se hrál duchu fairplay,“ doplnil kouč Giampaoli.

Fotbalistky Souše a Ervěnic/Jirkova čeká další mistrovské utkání na půdě Postoloprt, kde se hraje v sobotu od 10.00 hodin.

Obměna kádru

Kádr žen Souše a Ervěnic/Jirkova pro jarní část soutěže byl částečně obměněn. Odešly zkušené hráčky Váňová a Ratajová do druholigové Čáslavi a nejlepší střelkyně nejen týmu, ale i celé soutěže Podaná, začala svou novou životní etapu v Pardubicích. Tým posílily Kolomazníková z Teplic a také Šumová, která se vrátila do týmu po dvouleté přestávce a Šimonková, která se vrátila do kádru po zranění.