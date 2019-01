Chomutov - Utkání mezi týmy ze spodních příček tabulky divizní skupiny B se změnilo v jasnou záležitost fotbalistů Sokola Brozany, kteří deklasovali chomutovskou Lokotku 7:0.

Domácí hráč střílí na branku Brozan, rána gólem ale neskončila. | Foto: Deník/Ladislav Chlíbek

A to zraněné nebo absentující hráče AFK nahradili mostečtí Divkovič, Olejník, Ba, Nečas a Dukhnich. „Já tomu už asi nerozumím, ten fotbal opravdu nemá logiku," usmíval se manažer vítězů Jan Kudlička. „Zatímco my jsme přijeli slátaní bez několika hráčů, navíc se v pátek zranil Vacek, z domácích šla při rozcvičení hrůza. Spíš jsem čekal, že to bude jednoznačné v jejich prospěch." Jenže v 15. minutě byl stav už 2 : 0 pro Sokol Brozany a chomutovští neměli v podstatě žádnou šanci. Ve 12. minutě se k přímému kopu postavil Ghanoui a povedenou střelou poslal hosty do vedení. O tři minuty podnikli hosté rychlý útok po levé straně, do vápna dostal míč Sýkora, který pohotově zamířil k tyči a radost Brozan byla na místě.

„Ani za tohoto stavu jsem to v poločase neviděl jako hotové. Hrálo se na těžkém terénu, mohlo se stát ledacos. Ovšem domácí zcela odešli a my si v pohodě navyšovali vedení," zhodnotil pro klubový web brozanský manažer. A ve druhé půli se tedy děly věci, v 52. minutě nepochopitelně přestal hrát Kopas, toho využil Ghanoui, předložil míč Francovi, který se štěstím překonal Divkoviče. O čtyři minuty bylo ještě hůř, po rohovém kopu Lokotky postupovali tři brozanští proti jednomu chomutovskému hráči a brejk zakončil tvrdou ranou Ghanoui. Na pětibrankový rozdíl zvyšoval Sýkora a v 70. minutě po rohovém kopu se Pešula trefil parádně do růžku branky. Poslední hřebík do rakve Lokotky zatloukl čtyři minuty před koncem brozanský Franc z malého vápna.

Chomutovské čekají do konce podzimu ještě dva zápasy. V neděli 10. listopadu hrají v Neratovicích, které jsou s 21 body na pátém místě skupiny „B". Podzimní část uzavřou v neděli 17. listopadu na domácím hřišti, když přivítají souseda v tabulce Aritmu Praha.

AFK LoKo Chomutov - Sokol Brozany 0:7 (0:2). Branky: 12. a 57. Ghanoui, 15. a 60. Sýkora, 52. a 86. Franc, 70. Pešula

AFK LoKo: Divkovič - Kopas, Olejník (46. Sedlák), Ba, Heier - Pavlica (71. Chmelan), Čonka (30. Micák), Nobst, Nečas - Divkovič (85. Poloprutský), Bašek (46. Vondráček).