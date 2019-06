Program zahájily boje v Mostecké lize malé kopané, ze které letošní vítěz postoupí na mistrovství republiky. Prvním ze zápasů bylo střetnutí mezi úřadujícími mistry a vítězi základní části Gamblers Most a po základní části čtvrtým Atléticem Most. Utkání těchto dvou týmů vždy slibují malý fotbal té nejvyšší úrovně a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Přítomní diváci viděli mimořádný zápas ve vysokém tempu a nadstandardním nasazení, z nějž vzešli jako vítězové Gambleři a to v poměru 5:1 po poločase 2:1. Prvním, kdo mířil přesně mezi tři tyče byl ve své parádní disciplíně, střílení branek z pozice gólmana, brankář Gamblerů Ondřej Bíro. K němu se postupně přidávali Vladimír Pátek (2+0), Petr Hlaváček (1+1) a Jaroslav Horský (1+0). Jediným, kdo překonal Bíra, reprezentační gólmanskou jedničku, byl v barvách Atlética David Schettl po přihrávce Dominika Dolejšího.

Semifinálová utkání v mosteckém malém fotbale jsou hrána na dva zápasy dle stejného klíče, jako je tomu ve velkém fotbale v pohárové Evropě. Atlético je tak postaveno před výzvu zvítězit za týden v odvetě o minimálně čtyři góly, aby proklouzlo do finále.

Druhým semifinálovým utkáním Mostecké ligy malé kopané bylo střetnutí mezi Jablíčky Chomutov a Katalánci Most. Jablíčka získala v základní části stejně bodů jako Katalánci a o tom, že v prvním zápase byla ona tím pomyslně domácím týmem, tak rozhodlo pouze lepší skóre. Jablíčka bohužel do zápasu nastoupila bez klasického gólmana, když ani jeden z jejích dvou stabilních brankářů nemohl dorazit a do branky tak musel jeden z běžně v poli působících hráčů. Konkrétně šlo o nejproduktivnějšího hráče základní části, Martina Bočka, který se sice velmi snažil, ale gólmanské limity prostě měl. Katalánci ve velmi slibné sestavě na soupeře od počátku vlétli a naplno využívali zmíněného omezení Jablíček. Není proto divu, že v poločase byl stav zápasu 5:0 pro Katalánce, aby nakonec utkání skončilo po přeci jen zlepšeném výkonu Jablíček v druhé půli 6:3 pro Katalánce. Ofenzivu vítězů táhli hlavně Patrik Špicar (2+0), Petr Nový (1+1) a Lukáš Vrba (0+2). Góly poražených stříleli Martin Boček z pozice gólmana, Jan Kopta a Lukáš Svoboda (všichni 1+0). Rovněž Jablíčka by tak musela v odvetě nastřílet soupeři o čtyři a více gólů, než jich obdrží.

Program pokračoval prvním semifinále Seniorligy Most pro hráče 40+. Prvním střetnutím bylo utkání mezi vítězem základní části Jatky Matějka a po základní části čtvrtými Old Bridge, zároveň však úřadujícími mistry. Old Bridge, kteří se v základní části spíše trápili a do play-off proklouzli až svým posledním zápasem, však dokázali velmi dobře přepnout na play-off mód a Jatka porazili 7:4 po půli 4:1. Jejich ofenzivu obstarávala především nebezpečná čtveřice Martin Kovář (2+1), Robert Babák a Karel Giampaoli (oba 2+0) a Jan Houška (1+1). V dresu poražených vyčníval David Smetánka (2+1). Zbylé góly pak stříleli jeho spoluhráči Vojtěch Benda a Pavel Švarc (oba 1+0). Vítěz základní části, Jatka Matějka, by tak musel v odvetě zvítězit o čtyři a více gólů, aby se ho týkalo finále hrané v polovině června.

Nedělní semifinálový program uzavřelo utkání SG Horní Jiřetín – Mostecké pumpičky a míchačky. To, stejně jako dvě předchozí utkání, skončilo výhrou o tři góly a ze skóre 4:1 se po poločase 1:0 radoval tým SG Horní Jiřetín. Toto mužstvo se prezentovalo zkušeným výkonem opřeným o pevnou obranu a efektivní brejky. Góly v jeho barvách stříleli Tomáš Svoboda (2+0) a Ladislav Brejchal a Radek Smolák (oba 1+0). Čestný úspěch za poražené nese jméno Pavla Loukoty po asistenci Petra Fouse.

Všechny semifinálová utkání jsou tak rozehrána zajímavě s tím, že ani jeden z poražených ještě není před odvetou definitivně odepsán. O tom, jak se s touto výzvou tyto týmy vypořádají, se mohou diváci a příznivci mosteckého malého fotbalu přesvědčit na vlastní oči příští neděli od devíti hodin na hřišti 11. ZŠ Most.

Aleš Janeček