Povedlo se, udělaly další krok na cestě k postupu na mistrovství Evropy za dva roky do Anglie. České fotbalistky v kvalifikaci o postup na evropský šampionát porazily na chomutovském Letním stadionu po gólech Cahynové, Krejčiříkové a Szewieczekové outsidera skupiny D Ázerbájdžán 3:0.

Klíčové pro účast na vysněný turnaj či v baráži budou poslední zápasy. Národní tým musí porazit v prosincovém termínu Moldavsko a spoléhat na zaváhání Polek ve Španělsku.

Je to o první brance, řekla Cahynová

„Všechny body jsou teď důležité, chceme získat do konce kvalifikace maximum a doufat, že Španělky porazí Polky a my půjdeme do baráže. Ta a následný postup na šampionát je náš hlavní cil,“ uvedla česká záložnice Klára Cahynová, která dostala národní tým po půlhodině hry do vedení a zlomila odpor houževnatých soupeřek.

„Je to pro nás důležité vítězství a tři body. Tady v Chomutově jsme si povinnost splnili a teď musíme zvládnout zápas s Moldavskem,“ prohlásil trenér Karel Rada, sám kdysi účastník stříbrného ME v Anglii či stoper prvoligových Teplic.

„Podobné zápasy bývají o první vstřelené brance, nejsou lehké. Góly jsme nedaly úplně brzy, mohly jsme proměnit některou z řady šancí už v úvodu a být klidnější, ale nakonec jsme si pro výhru došly, měly jsme to pod kontrolou,“ řekla Cahynová, která dostala národní tým po půlhodině hry do vedení 1:0. Brzy padla i druhá trefa, ta však pro ofsajd uznána nebyla.

Reprezentantkám nešla upřít snaha, ale slibné kombinace nedokázaly dotáhnou do zdárného konce, většinou mířily nad branku. „Zbytečně jsme dělaly chyby a ztrácely míče,“ uvedla 26letá středopolařka pražské Slavie.

Dočkaly se až ve 27. minutě. „Holky to tam vykombinovaly a pak nahrály pod sebe. Snažila jsem se hlavně trefit bránu a to se povedlo. Od té doby jsme zápas měly v naší režii,“ řekla pro portál fotbal.cz Cahynová.

Polky nezaváhaly, zatím vedou

Kouč uvedl, že po první půli měl tým vést lepším výkonem. „Za mě jsme měli vstřelit víc branek. Chyběl nám klid a koncentrace v koncovce, třikrát jsme přestřelili zbytečně branku. Viděl jsem i rezervy v mezihře, kde jsme dost ztráceli, chyběla mi i rychlost,“ uvedl Rada a pochválil střídající hráčky: „Poslat je na hřiště byl náš záměr a přinesly tam kvalitu.“

V dříve hraném úterním utkání vyhrálo Polsko v Moldavsku 3:0 a dostalo se do čela skupiny D. Češky jsou po chomutovské výhře na třetím místě tabulky a 1. prosince je čeká doma poslední zmiňované utkání s Moldavskem. Pokud reprezentantky toto utkání vyhrají a Polky nezískají tři body ve Španělsku, svěřenkyně trenéra Karla Rady poskočí na druhou příčku tabulky, která zajišťuje baráž o postup na ME 2022 do Anglie.

Kvalifikace o postup na ME 2022 v Anglii:



ČR – Ázerbájdžán 3:0 (1:0)

Branky: 27. Cahynová, 52. Krejčiříková, 64. Szewieczková. Rozhodčí: Urban – Kulcsár, Török (vš. Maďarsko). ŽK: Cahynová.



ČR: Votíková – Vyštejnová, Bertholdová, Petříková, Bartoňová (61. Dlasková) – Dubcová K. (46. Krejčiříková), Svitková (72. Necidová), Cahynová, Szewieczková (72. Ringelová) – Stašková, Martínková L (61. Mrázová).



Tabulka – skupina D:

1. Polsko 7 4 2 1 16:2 14

2. Španělsko 5 4 1 0 22:1 13

3. Česká republika 7 4 1 2 17:9 13

4. Moldavsko 5 1 0 4 3:25 3

5. Ázerbájdžán 6 0 0 6 1:22 0