Los play-off určil Češkám nejtěžšího možného soupeře, svěřenkyně trenéra Karla Rady se ale zvučných jmen nezaklekly a málem dokázaly favoritky porazit. Domácí hráčky vedly od 48. minuty, kdy Svitková proměnila pokutový kop mazáckou střelou doprostřed brány. Právě záložnice West Hamu se stala smutnou hrdinkou utkání. V poslední minutě totiž nešikovně faulovala ve vápně a Crnogorevićová z pokutového kopu srovnala.

„Holky odevzdaly maximum. V posledních dvaceti minutách nás Švýcarky přitlačily k vápnu a v závěru vyrovnaly z penalty. Je to velká škoda, ale pro mě je to solidní pozice do odvety. Neskočilo to debaklem a ve Švýcarsku budeme mít šanci zlomit to na naši stranu,“ hodnotil Rada.