Chomutov – Ani v nejnižší krajské soutěži I. B třídě jenom snaha na vítězství nestačí. O tom se přesvědčili fotbalisté rezervy AFK Loko v utkání s Viktorií Lom, po kterém odešli poraženi 0:4 a nadále zůstávají ve spodní části tabulky. V pěti kolech si připsali jediné vítězství, když vyhráli na trávníku posledního Perštejna.

Václav Burda (č.3) a Denis Ďurčo v souboji o míč. | Foto: Deník/Ladislav Chlíbek

Zkázu domácích načal už v 15. minutě Jakub Liška, který se trefil přesně k tyči. O jedenáct minut později to bylo už 0:2, když se prosadil Jaroslav Hrubý, který přehodil brankáře LoKotky Tomáše Rosu. Domácí sice drželi častěji míč na svých kopačkách, ale když se už propracovali do pokutového území soupeře, chybělo jim přesnější zakončení. To byly případy Ondřeje Plose i Pavla Tichého.