Týmy byly rozděleny do tří pohárů podle toho, jakou výkonnostní ligu normálně hrají. Dva nejlepší týmy z každého poháru si zahrají v závěru sezóny finálový turnaj ,,Pohár vítězů pohárů“.

Teď byl na programu první turnaj ,,Poháru předsedy CHLMF,, a nastoupily v něm týmy ze třetí ligy, čímž byla restartována letošní sezóna. Do soutěže nejlépe vstoupil nováček Sunderland, když vyhrál všechny tři zápasy, ale vždy to bylo těsné. Dařilo se také týmům Warriors Chomutov, Juventusu Chomutov i Drakům Most a jsou také bez porážky o dva body za prvním týmem.

Jednu výhru na úvod mají Shock team, Tým snů a další nový tým Inferno. Jeden bod získaly týmy Galatasaray Jirkov, AC Young boys a Baníček Most. Po vstřelení osmy branek je na prvním místě v tabulce střelců Nikolas Polák z Warriors Chomutov. V hodnocení brankářů je v čele Michal Šanda z Draků Most, protože obdržel jen jednu branku.

Výsledky 1. kola Letní futsalové ligy:

Draci Most – Baníček Most 1:1 (0:1) Branky: M. Kálal – M. Hrubý.

Shock Team – Warriors Chomutov 0:2 (0:0) Branky: J. Polák, N. Polák.

Draci Most – AC Young Boys Chomutov 2:0 (0:0) Branky: K. Borský, R. Jandáš.

Baníček Most – Shock Team 2:3 (0:2) Branky: J. Hrabal, L. Treml – A. Rác, D. Karička, J. Rubek.

Warriors Chomutov – AC Young Boys Chomutov 3:3 (1:1) Branky: N. Polák, 2. J. Polák – J. Pýcha, P. Kreuzer. M. Bilej.

Draci Most – Shock Team 1:0 (1:0) Branky: M. Kálal.

Baníček Most – Warriors Chomutov 2:6 (0:3) Branky: L. Teslička, L. Treml – N. Polák 5, P. Begala.

AC Young Boys Chomutov – Tým snů 0:2 (0:1) Branky: M. Bergler, T. Deme.

Galatasaray Jirkov – Inferno 0:2 (0:1) Branky: J. Hirš 2.

Tým snů – Juventus Chomutov futsal 1:6 (1:1) Branky: T. Deme – J. Kostelej 2, J. Štochl, J. Maršálek, M. Lev, D. Štol.

Galatasaray Jirkov – Sunderland 3:4 (1:2) Branky: J. Špunda, J. Frič – T. Svoboda 2. Z. Gábor, T. Lacko.

Juventus Chomutov futsal – Inferno 2:1 (0:0) Branky: D. Folwarczny, J. Maršálek – D. Michalík.

Tým snů – Sunderland 2:3 (1:2) Branky: M. Bergler, T. Deme – T. Svoboda 2, S. Dvořák.

Galatasaray Jirkov – Juventus Chomutov futsal 1:1 (0:1) Branky: V. Burda – J. Štochl.

Inferno – Sunderland 3:5 (0:3) Branky: R. Kheil 2., J. Kníže – T. Lacko 2, S. Dvořák 2, T. Svoboda.