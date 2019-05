Zápasy se odehrají o víkendu 8.–9. června za přítomnosti kamer České televize v moderním chomutovském sportovním areálu v Mostecké ulici. Záštitu nad turnajem převzal Ústecký kraj, dorazí i předsedkyně Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová. Chomutovský stadion navštíví třeba i bývalí stříbrní medailisté z Mistrovství Evropy v roce 1996, Karel Poborský a Petr Kouba. „Přijde mi neuvěřitelné, že od naší medaile už uplynulo skoro čtvrtstoletí. Tak doufám, že kluci, které v Chomutově uvidím, přinesou lidem jednou takovou radost, jako my. Bez systematické práce s mládeží to ale nepůjde,“ uvedl Poborský, bývalý hráč Slavie i Sparty, Manchestru United, Lazia Řím nebo Benficy Lisabon.

Na význam turnajů jako Ondrášovka Cup poukazuje i Petr Kouba: „V tomto věku se ještě hráči moc na chytání nespecializují. Jejich fotbalová průprava je ale důležitá, stejně jako konfrontace se svými vrstevníky z celé republiky,“ říká mistr dlouholetá opora Sparty Praha a několika násobný vítěz domácí ligy.

V neděli budete moci na stadiónu sledovat mimo jiné freestylovou exhibici mistra světa ve footbagu Milana Bendy, který se ujme i vyhlášení soutěže pro mladé hráče.

Přímý vstup z turnaje nabídne ve svém programu již tradičně i Česká televize. „Na Ondrášovka Cup jezdím už dlouho a vždycky rád. Je tu cítit spontánní radost ze hry, energie z mladých hráčů přímo sálá. Je pro mě také zajímavé vidět pokroky, kterých kluci z jednotlivých kategorií dosáhnou za jediný rok. Rozhodně je potřeba mládežnický fotbal podporovat a tento projekt je jednou z cest,“ dodává známý moderátor Pavel Čapek, který bude přenos komentovat.

Od roku 2013 se k projektu přihlásilo mnoho osobností, které se staly jeho ambasadory. Patří sem mimo jiné Jaroslav Hřebík (sportovní ředitel AC Sparta Praha), Josef Hušbauer (reprezentant ČR, hráč SK Slavia Praha), Tomáš Hübschman (bývalý reprezentant ČR a hráč FK Baumit Jablonec) nebo Jakub Kohák (herec, režisér a velký fotbalový fanda a „odborník“). Tváří Ondrášovka Cupu je pro ročník 2018/2019 příbramský Jan Matoušek.

„Na náš projekt Ondrášovka Cupu jsem hrdý. Je to něco, co dává smysl, protože mladým dává radost z pohybu a učí je vítězit i prohrávat. To jsou určitě všechno věci, které se jim v životě budou hodit,“ uzavírá za generálního partnera turnaje, společnost Ondrášovka, její ředitel Libor Duba.

Vojtěch Meravý