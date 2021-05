„V souvislosti s přerušením soutěžního ročníku v říjnu 2020 a nutnosti dohrát více jak polovinu utkání každé soutěže, se rozhodl Výkonný výbor Ústeckého KFS, že soutěže již nebudou znovu zahájené,“ píše se v usnesení.

Soutěžní ročník 2021/22 tak bude nalosován se stejnými účastníky.

Co na aktuální situaci aktéři z regionu říkají?

Miroslav Tyl (FK Junior Děčín, bojovali o postup do I. A třídy): „Pro nás je to ta samá situace, jako v minulé sezoně. Je to zklamání, nic s tím neuděláme. Je to těžké, musíme se s tím vyrovnat a pokusit se o postup v dalším roce. Uvidíme, jak bude další sezona vypadat. Minulý rok jsme pořádali turnaj, teď jsme na vážkách, jestli to uspořádáme i letos. Náš dorost, který nám tady taky hrál, bude mít svůj turnaj s divizními dorosteneckými celky. Takže ještě uvidíme, jestli budeme něco vymýšlet. Pokud to nevyjde, pokusíme se sehnat nějaké přátelské zápasy…“

Libor Eichelmann (vedoucí TJ Union Děčín, s jedním bodem poslední tým v I.B třídě): „Už jsem říkal, že bychom trenérovi Pavlu Horáčkovi měli postavit pomník. Zachránit se s jedním bodem, to je něco! Samozřejmě jsme chtěli hrát, na druhou stranu je to pro nás asi dobře. Budeme mít čas na to, abychom se dali dohromady. Na podzim byla řada hráčů zraněných. Pokud někdo uspořádá nějaký Covid Cup, rádi se přihlásíme. Pokud to nebude, budeme i my shánět přáteláky.“

David Dvořák (předseda FK Rumburk, který byl jedenáctým týmem I.A třídy): „S tím koncem jsme tak nějak počítali. Mrzí nás to, těšili jsme se, že alespoň něco dohrajeme. Je to už druhý rok po sobě. Rádi bychom hráli přáteláky, nebo turnaj. Co se týče Ústeckého kraje, je to pro nás díky naší poloze složitější. Asi bychom pak oslovili týmy z Libereckého kraje.“

Vlastimil Chod (trenér Stap-Tratec Vilémov, který byl v krajském přeboru na pátém místě): „Je dobře, že se to už definitivně rozseklo a máme tak jasno. V sobotu je 1. května a stále se neví, kdy vůbec budeme moct hrát alespoň přípravná utkání. Nic jiného než ukončení sezony přijít nemohlo. Květen a červen využijeme k postupné aktivaci hráčů, nemusíme nikam spěchat. Až povolí přípravná utkání, tak si zvolíme sami soupeře, do žádného organizovaného turnaje se nehlásíme.“

Jan Stibor (hráč, Sokol Srbice): „Nikdo z nás není nadšený, že je konec. Vlastně už druhý rok hrajeme o první místo a dvakrát nám zruší soutěž. Nemluvě o tom, že jsme vinou covidu ani nemohli odehrát Mol Cup s Vlašimí, což je taky škoda. Mohl přijet do vesnice jako jsou Srbice tým z 2 ligy. Jinak co se týče postupu, tak na jednu stranu jsme postoupit chtěli, ale jen kdyby jsme si to vybojovali sami a byli první. Hlavně si myslím, že tým na divizi bychom měli a neztratili se tam. Na druhou stranu je tam časové omezení větší, protože bychom museli jezdit už větší dálky na zápasy. Navíc bychom tím přišli i o derby s Modlany, Krupkou a tak dále. Takže postup by měl určitě svoje pro i proti…“

Michael Jenka (brankář, Sokol Lenšice): „Já jsem pro ukončení soutěže. Myslím si, že dohrávání je na dlouho a těžko zorganizovatelné. Když si vezmu, že jsme se o sobotách sotva scházeli k zápasům, tak bych neviděl dobře, že bychom měli hrát ještě v týdnu. Ale jako nebál bych se hrát určitě bychom nikam nespadli.“

Vojtěch Nesper (kanonýr, SFK Meziboří): „Je obrovská škoda, že se soutěž nedohraje. Myslím si, že fotbal všem klukům ve všech týmech moc chybí. Co se týče nás jako Meziboří, doufám, že dobré výsledky zopakujeme v nadcházející sezóně a já se budu opět snažit o post krále střelců. Už ale s 10 kilogramy navíc.“

Tomáš Heřman (trenér, SK Brná): „Jsme zklamaní z toho, že už si nezahrajeme. Na druhou stranu chápeme, že rozvolňování běží pomaleji, než se očekávalo, takže tento krok svazu je logický. Budeme chodit alespoň nějak trénovat a v červenci zahájíme klasickou letní přípravu.“

Michal Kubec (trenér, TJ Mojžíř): „Popravdě ani nevím, jak se cítíme. Loni to bylo podobné, také jsme se pohybovali blízko postupu, ale poté, co se sezóna nedohrála, jsme se letos chtěli fotbalem hlavně bavit. O postupu jsme příliš nemluvili, ale měli jsme solidně našlápnuto, takže nás ten fotbal opravdu bavil.Přiznám se ale, že jakmile došlo opět k přerušení ročníku, nevěřil jsem, že se to dohraje. A když jsem viděl, co naše vláda od ledna předvádí, bylo mi jasné, že ani tato sezóna se nedokončí. Máme už relativně starý tým, teď se dvě sezóny nedohrály, nevím, jestli ještě budeme mít vůbec nějaké postupové ambice.“

Roman Podrazil (trenér ASK Lovosice, které se pohybovaly na chvostu tabulky a už druhý rok je defacto covid zachránil před sestupem): „Každý hráč se samozřejmě nějak udržoval, ale nedokážu si představit, jak by to vypadalo, kdybychom dostali teď dva týdny na trénink a pak šup zpátky do mistráků, které se navíc měly hrát systémem středa – sobota. To by byly akorát mraky zraněných hráčů. S nadsázkou se dá říct, že už druhý rok po sobě díky covidu unikáme hrobníkovi z lopaty, ale letos se těch zápasů odehrálo strašně málo, takže se to strašně těžko hodnotí. Jsem zároveň i ve vedení klubu a nejvíce je mi líto dětí. To je přeci budoucnost, a myslím, že ta opatření by se dala řešit daleko lépe a jednodušeji.“

Verdikt svazu je jasný. Už není čas…

