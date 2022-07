Kvalita turnaje se projevila již v sobotních skupinách. Ze čtyřčlenných sobotních skupin postupovaly vždy tři týmy do nedělní části turnaje. Už v sobotu se musely s turnajem rozloučit týmy Grabitqarët Shqiptarë , DTM Chomutov, Létající vrány, Reds Most, Palmeiras, Village Killers i 1. FC Kundratice a ze skupin smrti Litvínoff. V neděli maratón zápasů pokračoval ráno tříčlennými skupinami a po nich turnaj opustily týmy Světlo Kadaň, Sudetské berušky, FC Debakl, FCS Kadaň, Benfika Chomutov, El Asador Technoline a loni čtvrtý FC Gamers Teplice. V osmifinále se s turnajem loučily další silné týmy Brazilci Bílina, Čajovna Zen, Real Bílence, Auto Macák, AS Grêmio Chomutov, Juventus Chomutov, Sunderland a po penaltovém rozstřelu loňský finalista Jablíčka Chomutov. První čtvrtfinále skončilo remízou a Vymetači barů na penalty vyřadili loni třetí FC Baník Chomutov.

Druhé čtvrtfinále bylo méně vyrovnané a postup si zajistil FC Violin po výhře nad Legend star boys Most. V dalších čtvrtfinále po velkém boji vyřadilo Atletico Most Jany kluky a FC Bóóó Teplice 1. FC Kopeček Jirkov. V prvním semifinále těsně vyhrál FC Violin nad Vymetači barů a zajistil si svou první účast ve finále turnaje. Ve druhém semifinále přehrálo Atletico Most loňského vítěze FC Bóóó Teplice a podruhé postoupilo do finále turnaje. O třetí místo se zahrávaly jen pokutové kopy a po nich třetí místo patří Vymetačům barů, loni první FC Bóóó Teplice bere čtvrté místo. Vítězem 27. ročník turnaje se stal tým Atletico Most, když finále rozhodla jediná branka. Pro Atletico Most to je první vítězství v tomto turnaji, pro FC Violin první druhé místo.

Úspěšná soutěžní sezona Tanečního klubu Stardance Chomutov

Nejlepším střelcem turnaje se stal Denis Laňka z Atletica Most, který vstřelil dvacet branek. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Michal Hůla z Vymetačů barů a nejlepším hráčem David Černý z FC Bóóó Teplice. Nejstarším hráčem byl vyhlášen Jaroslav Šebek z Benfiky Chomutov, kterému je padesát tři let a obhájil loňskou výhru. Turnaj řídili rozhodčí Jaromír Novotný, Jan Hájek, Jaroslav Menšík, Peter Sitarčík a Luboš Neumayer a organizačně jej vedli Jiří Kupec, Martin Jackl , Petr Schlögl, Pavel Fára, Zdeněk Veselý, Jan Tůma, Petr Votava. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošního ročníku. Poděkování za hladký průběh celého turnaje patří rozhodčím, pořadatelům a sportovnímu klubu 1. SK Jirkov za poskytnutí areálu. Velké poděkování má i místní restaurace Maracana a její skvělý personál.

Jiří Kupec