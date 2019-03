V neděli byly sehrány zápasy obou soutěží. Program mladých byl zahájen utkáním mezi Inseminátors FC a proOFFICE. Byť bylo střetnutí minimálně v prvním poločase poměrně vyrovnané, byli to nakonec Inseminátors, kdo slavil přesvědčivé vítězství v poměru 9:3. Hned sedmi body se pod to podepsal Ghita Hascear (6+1). V jeho kanonádě ho podporovali Jiří Krejčík a Tomáš Zetka (oba 1+3) či Tomáš Rain (1+1). Prapor poražených držel především Jakub Rameš (2+0).

Nejnapínavějším zápasem ligy mladých bylo střetnutí mezi Švejkem a Gamblers Most. V něm Gambleři opět prezentovali obě své tváře. Jak bezbřehou bohorovnost, když dokázali poměrně snadno prohrávat 1:5, tak zničující malofotbalovou sílu, když se i z tohoto nepříznivého stavu dokázali zvednout a zvítězit 7:5. Všechny jejich góly nesou podpis Davida Macka (5+2), doplňovaného dalšími českými reprezentanty Tomáši Režným (1+3) a Jelínkem (1+1). Každý ze zásahů Švejka má jiného autora, ale hned u čtyř z nich asistoval Jan Boho (0+4).

Následovaly dvě jasné výhry favoritů a to vždy v poměru 13:1. První z nich si připsali hráči Atlética Most nad Avengers Most. Nejproduktivnějším hráčem zápasu i celého kola byl Matěj Koudelka (4+4). O titul nejlepšího střelce kola se s Ghitou Hascearem z Inseminátors dělí hráč Atlética David Schettl (6+1). Výrazněji se bodově prosadil ještě Adam Koudelka (1+4). Čestný úspěch poražených si připsal Radek Gutwald po asistenci Davida Berkiho.

S nováčkem soutěže, týmem Litvínoff, se los nemazlil a rovnou je poslal proti jednomu z největších favoritů ročníku, Jablíčkům Chomutov. Stejně jako předtím Avengers padl i Litvínoff 1:13. Vítěze táhl Michal Bílek (4+3), doplňovaný novou akvizicí Martinem Bočkem (5+1). Přidali se David Haviar (0+4) či Rostislav Šebek (2+1). Historicky první gól nováčka nese jméno Jakuba Zedníka, kterému nahrával Lukáš Vichterey.

Kolo uzavřela výhra GMS Most nad Katalánci Most v poměru 2:1 po zásazích Matěje Procházky a Erika Lauricha, kterým odpovídal Ondřej Kobylák.

Program Seniorligy otevřelo střetnutí mezi L.K.M Recycling Souš a SG Horní Jiřetín. To pro sebe získalo v poměru 8:5 mužstvo L.K.M. Recycling. Nejvíce kanadských bodů brali Ladislav Friček (2+1) a Jan Scheithauer (0+3). Kuriózním je přesný zásah nejstaršího hráče soutěže, Karla Pácla. Nejproduktivnějšími v dresu poražených byli David Kozlok (2+2) a Petr Lenc (2+1).

Nejvyrovnanějším zápasem nedělního programu bylo měření sil mezi TEAM FC AUTO – VaSt a FC HSG Most. To po výsledku 1:1 rozhodl až penaltový rozstřel, v němž byli úspěšnější hráči FC HSG Most. Úspěšným střelcem TEAMu FC AUTO z pole byl Jaroslav Dvořák, kterému odpovídal Jan Hurčík.

Program Seniorligy uzavřelo utkání úřadujících mistrů, Old Bridge, s týmem Jatka Matějka. V něm vynikl zejména Martin Boček, který před touto sezónou přestoupil jak v lize mladých, tak v lize starých. A právě tento hráč se nejvýrazněji podepsal pod výhru týmu Jatka Matějka v poměru 5:4, když si připsal zápis (1+3) a stal se společně s hráčem SG Horní Jiřetín Davidem Kozlokem bodujícím úvodního kola. Zároveň byl společně s Alešem Janečkem (v tomto zápase 1+1) jediným, kdo dokázal v jednom dni bodovat jak v lize mladých, tak v Seniorlize. Zápis 1+1 si připsal v tomto zápase rovněž jejich spoluhráč Vojtěch Benda, který uzavírá tuto trojici hráčů, kteří v neděli jako jediní nastoupili v obou soutěžích. Za poražené

vyčníval velmi dobře hrající Martin Kovář (2+1) podporovaný Jiřím Rainem (1+1) či Karlem Giampaolim (0+2).

Nyní mostecký malý fotbal na dva víkendy ustoupí celostátní Superlize, když Most přivítá Pardubice a poté vyrazí do Brna. Obě soutěže se tak opět přihlásí 14. dubna a hlavním tahákem této neděle by mělo být určitě střetnutí mezi Jablíčky Chomutov a Atléticem Most.

Aleš Janeček