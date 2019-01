Spořice - V místním derby 1. A třídy FC Spořice - Sokol Údlice se po 90. minutách hry radovali z vítězství 4:2 hosté, i když v zápase dvakrát prohrávali. Zisk tří bodů je poslal do čela I. A třídy, Spořice jsou na 7. místě.

První poločas skončil nerozhodným výsledkem 1:1. Úvodní branka utkání padla po akci po pravé straně, kdy Zralík nahrával míč na rozběhnutého Martina Slajchrta (1:0). Stav prvního poločasu srovnal o devět minut později Vít Rajnyš, který se postavil k zahrání trestného kopu a v této pozici se nemýlil (1:1).

V druhé polovině utkání změnil stav jako první střídající Denis Dvořák, který se podobně jako Rajnyš prosadil z trestného kopu. Míč poslal přesně k tyči bezmocného brankáře hostí Václava Haška (2:1). Po hezkém gólu domácí ještě zvýšili tempo zápasu, ale v utkání bohatém na branky se opět prosadili Údličtí. Šest minut po začátku druhého poločasu dostal ideální přihrávku od Hakla Josef Čížkovský, pohrál si s míčem a poslal ho za záda Milana Hanuše (2:2).

Důležitým momentem bylo vyloučení domácího Jakuba Rožy v 67. minutě po druhé žluté kartě za zdržování hry. I v oslabení se sice domácí dostali do stoprocentní šance, dvacet minut před koncem ji Vlček nevyužil. A tak se prosadil podruhé v zápase Vít Rajnyš. Dostal přesnou přihrávku od kapitána Haldovského a v 78. minutě poslal hosty poprvé do vedení (2:3). Spořičtí se i o deseti ve zbývajících minutách neustále snažili o vyrovnání a v mnoha případech měli k tomu blízko. Ale hosté si už vítězství pohlídali, navíc v 92. minutě dostal osamocený Jaroslav Novotný míč a poslal ho do sítě domácích počtvrté (2:4).

1. FC Spořice - Sokol Údlice 2:4 (1:1)

Branky: 25. Slajchrt, 47. Dvořák - 34. Rajnyš, 51. J. Čížkovský, 78. Rajnyš, 92. J. Novotný. Rozhodčí: Maleček - J. Novotný, Javorek. ŽK: 23. Roža, 75. Kubálek, 90. Campr - 31. Micák, 70. Vepřek, 70. Rajnyš, 80. Haldovský, 81. Novotný. ČK: 67. Roža. Diváci: 50.

Spořice: Hanuš - Píša (82. Čapík), Drbohlav, Kubálek, Vlček, Campr, Roža, Dobiáš, Zvánovec (46. Dvořák), Slajchrt, Zralík.

Údlice: Hašek - Klíma (84. Hoferek), Sejček, Hašek (87. Pačmág), Vepřek, Čížkovský, Haldovský, Micák, Rajnyš, Hakl (80. Novotný), Husák (60. Křapek).