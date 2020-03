Další turnaj se uskuteční v červnu v ukrajinském Kyjevě a věkové omezení se tentokrát týká hráčů do 23 let, kam Kasal stále spadá. Věnuje se mu čtvrté pokračování seriálu, který představuje největší talenty výběrů celostátní soutěže. „Kdybych se objevil v nominaci, určitě chci jet, těšil bych se. Doufám, že pojedu, protože chci obhájit titul z Prahy,“ vyhlížel dvaadvacetiletý Kasal.

Do Kyjeva by jel ještě s většími zkušenostmi, které získal coby hráč seniorské reprezentace na mistrovství světa v Austrálii, kde nastupoval také s dalším šampionem do 21 let Tomášem Jelínkem. „Byl to velký rozdíl, než když jsem hrál naposledy v jedenadvacítce nebo na jiných turnajích s áčkem, mistrovství světa bylo na jiné úrovni. Měl jsem sice důvěru trenérů, ale nedařilo se mi střelecky, nedal jsem ani gól. Hrál jsem zezadu, což mi nevadí, možná to mám i radši,“ popsal Kasal.

Český národní tým skončil v Perthu pátý, ve čtvrtfinále vypadl s pozdějšími šampiony z Mexika 1:2. „Austrálie mi dala určitě hodně, i když mě mrzelo, že to nevyšlo. Co se dá děla, takový je sport, prohráli jsme smolným gólem s Mexikem. Měli jsme vyhrát,“ litoval mostecký hráč.

Pokud se probojuje na ukrajinský turnaj, rázem bude plnit roli jednoho z nejzkušenějších hráčů. „Nejsem vůdčí typ jako Lukáš Haspra (kapitán mistrů světa – pozn. red.), na tohle moc nehraju, spíš držím s partou. Když se dělají kraviny, jdu taky, ale asi k tomu už přistoupím trochu jinak, když budu jeden z nejstarších, přidám se k nim. Už jsem docela vyblblý, nedělám kraviny, jako jsem dělával, asi dospívám,“ culil se Kasal.

S malým fotbalem začal v Mostě před necelými čtyřmi lety. „Oslovil mě Venca Šlégr (gólman mistrů světa do 21 let – pozn. red.), ať jdu s ním hrát do týmu Jeptišky v mostecké lize. Ve finále jsme prohráli s Gamblery a pak hned Jeptišky skončily. Někteří kluci šli ke Gamblers, já do Atlétika, které založili Venca s Adamem Koudelkou, a stále za něj hraji,“ sdělil Kasal, který nyní léčí bolavé koleno. „Teď s ním bojuju, musím zaťukat, ať je dobré,“ řekl.

Už se chystá na jarní start Superligy malého fotbalu, ve které patří Mostu po podzimu šestá příčka, ovšem dvě odložená utkání má k dobru. „Těším se a doufám, že se v Superlize začneme konečně scházet v počtu, v jakém se dá vyhrávat. Ne že jednou jedeme v pěti na hřiště Blanenska, pak hrajeme doma s Brnem ve dvaceti. Snad se ustálí kádr osmi až deset lidí, kteří budou jezdit i ven, pokud možno těch nejlepších, aby se dal tým nějak stmelit,“ přál si talentovaný hráč.

Právě na nesourodá vystoupení doma a venku Severočeši doplácejí. Jedinou medaili stříbrné hodnoty mají z premiérové sezony 2015/2016. „Výsledky jsou na prd, protože nemáme žádné signály jako jiné týmy. Praha, Brno i další hrají ve stejných lidech, jsou na sebe zvyklí, Most má v každém zápase jinou sestavu. Není čas potrénovat a scházet se, když se sejdeme na trénink, stejně dorazí na utkání jiní lidé. Nemá to pak smysl, když tři hráči signál znají a zbytek ne,“ poznamenal.

Jeho hernímu stylu malý fotbal svědčí. „Baví mě rozhodně víc než velký fotbal, protože jsem často na míči. Mám rád individuální věci, jsem taková hračička, i když občas to až přeháním,“ přiznal Kasal.