Chomutovsko - Nic nenechaly na poslední chvíli. Tři kola před koncem nadstavbové části ženské divize A slaví fotbalistky společného týmu Souše a Ervěnic/Jirkova celkové vítězství. Rozhodly o něm dnes na půdě kladenského Švermova.

Fotbalistky společného týmu Souše a Ervěnic/Jirkova (v černém) jsou jasnými vítězkami divize A. | Foto: archiv oddílu

Ve Švermově totiž hostující hráčky vyhrály 3:1 po dvou trefách Svobodníkové a gólu Polívkové. K jistotě první příčky jim stačil pouhý bod. Do konce nadstavbové části divizi, kde se hraje o postup do nejvyšší soutěže, už je nemůže z první příčky nikdo sesadit. Za tuhle sezonu si to fotbalistky zasloužily, fungovaly totiž jako dobře promazaný stroj a sbíraly body jako na běžícím páse. Jejich forma je přivedla ke zlatému vrcholu.