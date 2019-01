Chomutov-V neděli 27. ledna mají junioři U-16 Sparty Chomutov jedinečnou šanci postoupit do finálové fáze celostátní ligy juniorů.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Ladislav Chlíbek

Zatím drží postupové druhé místo o čtyři body před dotírajícím Mělníkem, ale ten má do závěrečného turnaje jednoduchý los. Naopak Sparta se utká s vedoucími Bohemians a Slavií Praha. „Musíme uhrát dva body, ale s Bohemkou to bude hodně těžké, neboť ti kluci jsou silní a nedá se očekávat, že by neměli motivaci, i když už mají postup jistý. Pro postup tak chceme vyhrát hned v úvodním zápase se Slavií," zhodnotil možnou cestu do Final four trenér Ladislav Drobný. Ten doufá, že se mu chlapci před důležitým zápasem nerozutečou po fotbalové přípravě. „Zvolili jsme za hrací den neděli, abychom se tomuto nebezpečí vyhnuli."

Junioři U-18 už nemají šanci postoupit, i tu teoretickou ztratili na předposledním turnaji v Novém Boru, kam odjel tým oslaben o hráče, kterým začala fotbalová příprava. „Tým jsme doplnili mladšími fotbalisty," vysvětlil Drobný.

V individuálních dovednostech se drží v popředí hráč U-16 Ladislav Nutil, který je se sedmnácti vstřelenými brankami na druhém místě střelců skupiny U-16 západ.

Kromě pikantního derby Sparta vs. Slavia uvidí návštěvníci v neděli i souboj dvou nejlepších týmů kategorie U 16. První zápas začíná v Městské sportovní hale v Chomutově v 9:00 hodin.

Tabulka U-16:

1. Bohemians 1905 33 bodů

2. Sparta Chomutov 28 bodů

3. Mělnik 24 bodů

4. Plzeň 22 bodů

5. Slavia Praha 14 bodů

6. Démoni Č.Lípa 13 bodů

7. SAT-AN Kladno 7 bodů

8. Teplice 0 bodů





Rozpis zápasů 6. kola ligy juniorů:

09:00 hodin U-16 Sparta Chomutov - Slavia Praha

09:50 hodin U-16 Teplice -Bohemians 1905

10:40 hodin U-18 Sparta Chomutov - Slavia Praha

11:30 hodin U-18 Teplice - Bohemians 1905

12:20 hodin U-16 Teplice - Slavia Praha

13:10 hodin U-16 Sparta Chomutov - Bohemians 1905

14:00 hodin U-18 Teplice - Slavia Praha

14:50 hodin U-18 Sparta Chomutov - Bohemians 1905