Rezerva FK Teplice bude od nové sezony hrát Českou fotbalovou ligu, německý celek je účastníkem tamní čtvrté nejvyšší soutěže.

Svěřenci trenéra Jaroslava Kolínka předvedli velmi sympatický výkon. Hlavně ve druhém poločase byli soupeři minimálně vyrovnaným týmem.



Teplice po první půli prohrávaly 0:2, poté ale snížil Batijar. V 70. minutě mohl srovnat Hloušek, z penalty ale trefil pouze břevno.



Na stadion do Spořic se přišlo podívat 60 diváků.



Tepličtí mají za sebou soustředění v Blšanech, v jehož rámci sehráli přípravné utkání s béčkem Plzně (1:2).



Trenér Kolínek promluvil o tom, co nového v béčku je: "Rezerva teplických Sklářů se pomalu skládá a dává dohromady. Klukům se s asistentem Martinem Novákem snažíme maximálně věnovat a vytvořit veškerý servis pro jejich růst. I z toho důvodu se náš trenérský tým rozrostl o vlastního fyzioterapeuta Ondru Klementa, masérku Lenku Boroschovou a vedoucího týmu Jaroslava Nováka. Je dobře, že klubové vedení tohle umožnilo a podpořilo, protože třetí nejvyšší soutěž v podobě ČFL už nebude úplně sranda. Já věřím, že společně s těmito skvělými lidmi a hráči budeme tvrdě makat tak, aby základní myšlenka a cíle B týmu byly naplněny."



A jaké jsou tedy cíle teplické rezervy? "Na prvním místě jsme opravdu záložní tým, který bude během sezóny plně k dispozici potřebám A týmu. A za druhé, a to bude zejména náš osobní cíl, chceme neustále zvedat a posouvat individuální výkonost hráčů, dostat z nich maximum jejich dovedností a hráčského potenciálu, aby byli, když dostanou šanci trénovat s A týmem, dobře připravení a konkurenceschopní s hráči A týmu a samozřejmě vše z tréninků dokázali přenést do mistrovských utkání a aby v České fotbalové lize hráli důstojnou roli," říká Kolínek, který za Opavu odehrál nespočet prvoligových zápasů.