Po prvním týdnu intenzivního tréninku si tepličtí fotbalisté zahráli proti Chomutovu úvodní přípravné střetnutí. Vyhráli 4:2, ale únava z tvrdého drilu na jejich výkonu byla v Dubí znát.

Lukáš Mareček při utkání Teplice - Chomutov. | Foto: FK Teplice/Martin Kovařík

„Každý v utkání odehrál poločas. Splnilo, co očekávní. Momentálně jsme ve fázi velkého zatížení, uplynulý týden byl hodně náročný. Možná se to projevilo i v zápase. První poločas snesl nějaká kritéria, ten druhý už byl trošku horší. Bylo to i tím, že v něm nastoupilo víc hráčů, které máme na zkoušce," přiznal Josef Dvorník, asistent hlavního kouče.