FOTO: Na zážitky nezapomenou. Starší přípravka Junioru Chomutov zářila v Německu

Na tenhle turnaj nezapomenou malí fotbalisté Junioru Chomutov ani ve víru prázdninových radovánek. To, co zažili v Hannoveru, kde byla čtyřicítka týmů včetně Dortmundu, Schalke, Benfiky Lisabon nebo Leverkusenu, se jim vrylo silně do paměti. Družstvo desetiletých a jedenáctiletých capratů přivezlo z pořádně našlapaného podniku parádní osmnácté místo a především plné kufry zážitků.

Junior Chomutov na turnaji v Hannoveru | Foto: Deník/František Bílek