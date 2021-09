Sparťanské fotbalistky si opět vybraly chomutovský stadion k zápasům Ligy mistrů. Ve středu večer tady hostily dánské Koge a pro Pražanky to nebylo šťastných devadesát minut, protože prohrály těsně 0:1.

Pražská Sparta (v červeném) a dánské Koge. | Foto: Deník/Roman Dušek

Jedinou trefu zápasu obstarala v 73. minutě hostující Kramerová. „Ze začátku zápasu jsme byli trochu nervózní, dělali zbytečné chyby, nepřesné přihrávky a tím jsme soupeře postavili na nohy. Takové chyby nemůžeme dělat při naší rozehrávce. Soupeř se chytil, vycítil šanci, měl mnoho standardních situací v prvním poločase, kdy nás podržela naše brankářka Vaníčková. Po přestávce jsme se snažili uklidnit, hrát jednodušší fotbal, ale šlo to jen po pokutové území a nevytvořili si tolik šancí, kolik bychom chtěli. Dnes byl soupeř o gól lepší, ale věřím, že si to dobře zanalyzujeme a druhý poločas je před námi, nikdo neskládá zbraně, jdeme do zvrátit a poprat se o postup,“ řekl trenér Sparty Martin Masaryk.