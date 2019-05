Teplice – Tradičním místem krajských finálových klání fotbalového McDonald´s Cupu je teplický stadion Na Stínadlech. Také jeho 22. ročník vrcholil v kraji tam, kde je fotbal už téměř 50 let doma.

Oblíbený školní turnaj smáčel neoblíbený déšť, což děti braly na rozdíl od dospělých sportovně. O trofeje a postup na Svátek fotbalu do Olomouce se popraly s maximálním elánem.



Domácí ZŠ Edisonova, která je ve městě fotbalovou jedničkou, uspěla v mladší kategorii, v té starší triumfovala ústecká ZŠ Rabasova.



Trenér Edisonky David Walter byl po vítězství svých barev spokojený. „Líbil se mi herní projev i chování, charakter kluků. V semifinále museli otáčet utkání s Litvínovem. Ukázali vůli po vítězství a střetnutí zvládli. To byla pro nás nejtěžší chvíle celého turnaje.“



Malí fotbalisté, kteří oblékají dres Teplic, berou McDonald´s Cup jako zpestření náročné sezony. „Už dlouhou dobu se těšili, protože tohle je jediná možnost, jak se můžou s míčem vytáhnout před svými učiteli, kteří je znají jen ze školních lavic,“ usmívá se Walter.



Ve svém týmu má řadu šikovných kluků, kteří to s fotbalem můžou někam dotáhnout, nad slovem talent se ale ušklíbá. „Nemám ho rád. Talent se totiž nepozná v 10 letech, ale až později. Důležitý je charakter hráče. Jen talent pro úspěch nestačí. My se hlavně snažíme vychovávat férové lid. To je důležitější, než že kope do balonu.“



Podle Waltera je pro charakter dětí nejdůležitější rodina. „To je základ. Pokud nefunguje, tak je to těžké. Špatné rodinné prostředí děti semele.“

David Walter, který v roli trenéra působil na McDonald´s Cupu už pošesté, si úroveň turnaje pochvaluje. „Vidím ve hře týmů změnu k lepšímu. Ale pořád také vidím prostor pro lepší práci ostatních týmů. Některé jen nakopávají míč, nejsou konstruktivní.“