Čeští fotbalisté do 21 let si v Chomutově s chutí zastříleli. Mladí reprezentanti rozdrtili v kvalifikačním utkání mistrovství Evropy slaboučké San Marino 6:0 a naladili se tak na důležitý pondělní souboj v Chorvatsku, které vyhrálo 3:1 v Litvě.

Česká reprezentace do 21 let (v červeném) přehrála jasně San Marino. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

Povinné tři body Čechům zařídili tři dvougóloví střelci Adam Hložek, Ladislav Krejčí a Dominik Janošek. „Jsem spokojený, kluci splnili, co jsme si řekli. Hráli s obrovskou chutí. Teď to musíme přenést do utkání v Chorvatsku,“ hodnotil trenér Karel Krejčí druhou kvalifikační výhru ve čtvrtém utkání.