Ženy sdruženého týmu odehrály na podzim celkem 8 utkání (poznámka: v divizi A žen Čechy v soutěžním ročníku 2019/20 startuje 9 týmů), kdy v 5 zápasech zvítězily, v jednom utkání remizovaly a z dvou utkání odešly jako poražené celkem získaly 16 bodů a bilance branek je velice aktivní 36 vstřelených branek oproti 11 obdrženým. Fotbalově nejkvalitnější lze považovat zápasy s dalšími favority soutěže DFK Bohemians Praha (3:4) a SK Sahara Vědomice (3:3).

„Týmy se v soutěži částečně obměnily. Z vyšší soutěže do naší skupiny padly ženy Bohemians Praha, na fotbalovou mapu žen se vrátil tým z Vědomic a skupinu opustil Mělník, který přijal nabídku postupu do ČFL, když jsme byli nuceni postup do vyšší soutěže odmítnout, přestože jsme minulý ročník s náskokem vyhráli. Černým koněm je atraktivní dámský tým složený převážně z cizinek Raptors Praha. Lze definovat, že výše uvedené tři týmy spolu s naším budou usilovat o prvenství v soutěži,“ říká trenér společného týmu Karel Giampaoli.

„Pro úplnost doplňujeme, že do soutěžních bojů se také zapojil nový tým Baníku Sokolov. Bohužel jsme ztratily body v klíčových zápasech v prvním utkání na půdě Pavlíkova, kdy jsme prohráli 1:0 z přísně nařízené penalty v 87. minutě. Dále jsme nezvládli takticky zápas s Bohemians vedli jsme 2:0 již po první čtvrthodině a mohli vstřelit další branky. Bohužel jsme po řadě chyb nakonec dotahovali na konečných 3:4. Jako nejhezčí utkání hodnotíme zápas ve Vědomicích (3:3), který měl všechny parametry oboustranně vysoké nasazení, bojovnost, fotbalovou kvalitu a útočné styly obou týmů přinesly šest krásných branek,“ doplnil trenér.

„Zimní přípravu na jarní boje začneme ve druhé půli ledna, kdy k tradiční přípravě na naší umělce připojíme i různá cvičení v posilovně s kondičním trenérem. V závěru bychom chtěli jako realizační tým poděkovat nejen všem hráčkám, ale také zástupcům vedení obou klubů (Baníku Souš a Ervěnic-Jirkova). Pro další rozvoj dámské kopané je nutné zaměřit se také na mladé dívky a pokusit se sestavit dívčí týmy, které budou pravidelně nastupovat v mistrovských soutěžích,“ uzavřel Giampaoli. Jak se bude hráčkám dařit na jaře?

Kádr žen, který nastoupil v mistrovských utkáních v první půli soutěže žen (v závorce je uveden počet vstřelených branek):

Brankářky: Flachsová a Ščevíková, Hráčky: Králová (2), Kolomazníková, Plochá, Novotná, Lukešová (7), Hůlová, Tóthová (2), Svobodníková (2), Polívková (4), Šimonková (7), Myslíková (1), Bečáková (3), Šumová (2), Šrámková (4), Voláková (1), Antalová, Hejduková, Nováková, Mašlová a Jungová. Vedoucí: Hausdorfová Anna; Trenéři: Giampaoli Karel, Chlad Ondřej a Dojáčková Petra.