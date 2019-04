Most, Jirkov – I druhé nadstavbové utkání v divizi A o postup fotbalistky společného týmu Souše a Ervěnic/Jirkova zvládly. Na stadionu v Souši si vysoko 5:1 poradily s Mělníkem, tedy druhým týmem tabulky, který už za nimi zaostává o jedenáct bodů.

Fotbalistky týmu Souše a Ervěnic/Jirkova (v černém) jsou blízko k celkové výhře v ženské Divizi A. | Foto: archiv oddílu

Na demolici Mělníku se v dresu sdruženého týmu podílela dvěma brankami kanonýrka Lukešová, po trefě pak přidaly Svobodníková, Tóthová a Novotná. V divizní nadstavbě první čtyři týmy z horní poloviny bojují o skupinové vítězství a případný postup do třetí ligy. Přitom týmům zůstaly body získané v základní části. A to už staví Souš a Ervěnice/Jirkov téměř jistě do pozice celkového triumfátora. Hraje se totiž ještě o dvanáct bodů a hráčky mají jedenáctibodový náskok před druhým Mělníkem.