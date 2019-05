Branky: 88. Pázlerová – 5. Polívková, 42. Lukešová, 52. Tóthová, 84. Králová. Rozhodčí: Kozák, Novák, Chlád. ŽK: 0/0. Diváci: 40.

Ke třetímu nadstavbovému utkání na hřišti Švermova nastupovaly ženy sdruženého týmu s vědomím, že pokud získají z tohoto utkání bod, tak jim první příčku v tabulce již nikdo nevezme a tak jim nervozita „svazovala kopačky“.

TJ Baník Švermov – Souš/ Ervěnice-Jirkov 1:3 (0:1)

Branky: 86. Slámová – 43 a 57. Svobodníková, 80. Polívková. Rozhodčí: Bajer, Zeisl, Clad. ŽK: 0/0. Diváci: 30.

Hostující ženy byly připraveny na to, že domácí tým využívá rychlých přechodů do útoku, ale jejich ataky bez větších problémů odrážely a samy měly pak o to větší brankové příležitosti, když využívaly přechodů do volných prostorů zadních řad domácích. Ve 43. minutě jednu z nich zužitkovala Svobodníková a to konečně ženy sdruženého týmu uklidnilo.

V 57. minutě Tóthová zvýšila na rozdíl dvou branek, ale domácí hráčky to nezabalily. Vytvořily si několik šancí, ty však úspěšně mařila obrana včele se spolehlivě chytající Flachsovou. Když v 80. minutě dala třetí gól z poloviny hřiště Polívková, bylo vítězství na dosah. Jiskru naděje pro domácí ještě vykřesala v 86. minutě kapitánka Slámová, ale víc už toho domácí ženy nezvládly.

„Věděli jsme, že ve zbývajících 4 zápasech nadstavby nám stačí získat jediný bod. Kolikrát bývá ten poslední krůček nejtěžší, a proto jsme chtěli rozhodnout již v tomto utkání,“ řekl trenér sdruženého týmu Souš/ Ervěnice- Jirkov Karel Giampaoli. Poslední zápasy tak už může tým odehrát v klidu.