Mladí chomutovští fotbalisté za sebou nechali takové týmy jako je Slávia či Teplice. „Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že budeme bojovat o první místo,“ moc bych tomu nevěřil,“ okomentoval umístění svých svěřenců trenér Pavel Vrátil.

Co všechno stojí za takovým úspěchem?

Naše síla je v kolektivu. Nestavíme na hvězdách a individualitách. Kluci mají bojovného ducha a některé vyrovnané zápasy jsme vyhráli díky jejich enormnímu nasazení vůlí a touze po vítězství. Preferovali jsme kombinaci. Máme v týmu rychlostní typy, takže přihrávky za obranu a hra po křídlech a přihrávky před branku.

Je těžké vybudovat takhle sehraný tým?

Já tyhle kluky trénoval sedm let společně se svým kolegou Honzou Eiseltem. Měli jsme možnost je hodně dobře poznat. Máme také velmi široký kádr a dokázali jsme se na tuhle sezonu dobře připravit. Stavěli jsme na dobré fyzické přípravě. Navíc třeba na rozdíl od Teplic, nebo Ústí nad Labem za nás hrají jenom kluci z Chomutova. Nejedná se o nějaký výběr hráčů z širokého okolí, většina z nich je ročník 2007, ale je tam i několik hráčů mladších.

Kolik týmů tuhle soutěž hraje?

Je tam třináct týmů a hraje se dvoukolově systémem podzim-jaro.

Máte v týmu dost hráčů?

Máme k dispozici 23 hráčů a samozřejmě nemůžou hrát pořád všichni. Některým rodičům se špatně vysvětluje, že jejich dítě nedostává tolik příležitostí. Snažíme se proto stavět takové hráče proti slabším týmům. Navíc hrajeme ještě nižší soutěž, kdy si tihle hráči zahrají.

Dá se zabránit tomu, aby vám konkurenční kluby hráče nepřetáhly?

Já jsem jim říkal, že pokud chtějí zůstat ještě několik dalších let na špičce, musí zůstat pohromadě. V tom je jejich síla, v sehranosti, ve schopnosti zastoupit jeden druhého. Pokud by několik z nich odešlo, bylo by těžké je nahradit.

Nebude vám líto sledovat tenhle tým už jen zpovzdálí?

Kluci mají šanci hrát soutěž ještě několik dalších let, takže příští rok je to čeká znovu. Já budu trénovat zase ty nejmladší, začínající děti. Jedno ale vím určitě, už s týmem nikdy nezůstanu tak dlouho. Je pak těžké se s nimi rozloučit.

Soupiska týmu Junior Chomutov U12 v sezoně 2018/2019:

Andreas Bernas, Jakub Eiselt, Lukáš Germek, David Gross, Eduard Hönig, Kryštof Jankeje, Vojtěch Jirát, Jan Kibal, Jan Kocourek, Ondřej Kupilík, Alex Maljuk, Adam Novotný, Vladimír Pavlíček, Jakub Podzimek, Tomáš Rektor, Jan Roža, Petr Studnička, Adam Šíma, Jan Vaníček, Adam Vitvar, Filip Zicho, Karolína Pekárová.

Konečná tabulka ČLŽ U 12 B

Pořadí tým body

1 FK Ústí nad Labem 61

2 JUNIOR CHOMUTOV 60

3 FK Teplice - fotbal, spolek 51

4 FK Meteor Praha VIII 51

5 FC Slavia Karlovy 48

6 SK Kladno 45

7 SK Slavia Praha 44

8 FK Baník Sokolov 36

9 Mostecký fotbalový klub 22

10 Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad 19

11 FŠ Litvínov 15

12 Fotbal Neratovice – Býškovice 5

13 FK JUNIOR Děčín 3