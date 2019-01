Chomutov – Pod velkým tlakem hrají jarní část České fotbalové ligy hráči týmu FC Chomutov. Ze soutěže letos sestupují poslední čtyři týmy a Chomutov je předposlední. Na kontě má 32 bodů. Je to dané tím, že z Fotbalové národní ligy sestupují dva týmy z Čech a to Kolín a Most a musí být pro ně v ČFL místo.

Trenér fotbalistů FC Chomutov Robert Vágner (druhý zleva), stojí před těžkým úkolem. K záchraně v České fotbalové lize potřebuje tým získat ze čtyř posledních zápasů 12 bodů. | Foto: Deník/Jaroslav Průša

„Z posledních čtyř zápasů bychom k teoretické jistotě záchrany potřebovali získat dvanáct bodů," povzdechl si gólman Radek Zaťko. To je hodně těžký úkol, vždyť i když sobotní soupeř Písek má 35 bodů a je na patnáctém místě, tak doma ztratil body pouze jednou a to díky remíze. „I když to tak možná na první pohled nevypadá, tak to pro nás bude hodně těžký soupeř," přiznává Zaťko. Jak ale vzápětí dodal, každá série jednou končí, tak proč by se to nemohlo stát právě v sobotu s Chomutovem.

Vyšehrad, Čáslav a Štěchovice

Dalším soupeřem Chomutova bude Vyšehrad, se kterým se FC utká doma. Ten je v tabulce na pátém místě a rozhodně sestupové starosti nemá. „Nám se hraje doma lépe než venku. Máme tu silnou podporu našich věrných fanoušků a domácí prostředí nám opravdu vyhovuje. Venku jsme získali minimum bodů," má jasno Zaťko.

I předposlední zápas hraje Chomutov doma. Na Zadních Vinohradech přivítá Čáslav. ta je také namočena v sestupových vodách, byť je aktuálně na čtrnáctém místě a na Chomutov má náskok pět bodů. „Čáslav to je obdoba Písku, jen není na jaře tak dobrá. Vždyť Písek je v jarní tabulce na druhém místě, takže Čáslav rozhodně tak dobrá není. Jenže to jsou teorie a míč je kulatý," uvažuje Zaťko.

Sezonu FC Chomutov zakončí 14. června na hřišti Štěchovic. Ty jsou aktuálně na dvanáctém místě, takže by to pro FC mohl být hratelný soupeř. „Už jsme s nimi hráli. Sází na defenzivní hru a spoléhají se na rychlé brejky," popisuje Zaťko herní styl svého posledního letošního soupeře. Pokud by se Chomutov dostal na jejich hřišti do vedení, byla by velká šance na plný bodový zisk.

Teoretická záchrana

Ryze teoretická šance na záchranu spočívá také v možnosti, že by z divize některý z vítězných týmů nechtěl ČFL hrát. To je ale opravdu jen teorie, protože pokud některý tým v divizi postup odmítne, tak tu nabídku dostanou další tři týmy v tabulce pod ním. „To by musela být hodně velká náhoda, že by nikdo nahoru nechtěl," okomentoval tuhle možnost Zaťko. V každém případě závěr letošní ČFL bude hodně dramatický a nezbývá než věřit, že se Chomutovu podaří získat dost bodů na to, aby se dokázali soutěži zachránit.