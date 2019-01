Chomutovsko - V dohrávkách prohrálo v krajském přeboru chomutovské LoKo a v I. B třídě béčko Strupčic, oba na domácím hřišti.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Ladislav Chlíbek

Utkání Lokotky s Krupkou začalo pro chomutovské pěkně zostra. Hned v 1. minutě byl na levé straně pokutového území faulován hostující hráč a rozhodčí ukázal na značku pokutového kopu. Krupský Watzka potrestal domácí střelou k tyči a hosté vedli 1 : 0. Domácí Lokotka stačila ještě v prvním poločase vývoj utkání zvrátit, když nejdřív Poloprutský po chybě hostující obrany srovnal a po další chybě obránců hostů ten samý hráč poslal domácí do vedení.

Bohužel to nebyl poslední obrat v zápase. V 16. minutě po hrubce v domácí obraně vyrovnal hostující Egrt a vedení strhl na stranu krupských v 33. minutě Benda.

V druhém poločase se hráči Lokotky snažili opět zvrátit stav utkání, ale vázla střelba a akce byly víceméně na náhodu. Domácí se nedostávali do pozic, z kterých by bylo možné účelně a efektivně zakončit a tak hosté udrželi jednobrankové vítězství až do konce.

Lokotce se v jarní části krajského přeboru na domácím hřišti nedaří, po prohře s týmem Loun si připsali chomutovští další porážku. Vítězství zatím vozí jenom ze hřišť soupeřů. Další domácí utkání sehrají chomutovští již tuto neděli v 17:00 hodin s týmem Proboštova, který je taky v dolní polovině tabulky na dvanáctém místě.

AFK LoKo Chomutov - TJ Krupka 2:3 (2:3), branky: 9. a 14. Poloprutský 1. Watzka (pk), 16. Egrt, 33. Benda, žk 2/4

Sestava LoKo: Plochý Pavlica, Kostka, Heier, Mareš Žďánský (46. Micák), Sedlák (72. Kadlec), Mirga, Činka Bašek, Poloprutský

V dohrávce I. B třídy rezerva Strupčic podlehla po boji vedoucímu týmu Obrnic, i když její borci měli na to, aby uhráli aspoň remízu. Zápas měl vyrovnaný průběh, šance byly na obou stranách, ale šťastnější odcházeli hráči hostů. I v tomto utkání viděli diváci obrat, když nejdříve vedli domácí jednobrankovým rozdílem, ale po chybách v obraně se Obrnice dostaly do vedení 3 : 1. Borci Strupčic ještě snížili, ale i přes závěrečný tlak se jim vyrovnat už nepovedlo. Utkání bylo vyhecované, padlo 11 žlutých karet, z toho šest pro domácí a jedna červená karta, taky pro Strupčice.

Strupčice „B" - Obrnice 2 : 3 (1:1), žk 6/5, čk 1/0