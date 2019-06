Chomutov – Dvoudenní turnaj hostil fotbalový stadion na Zadních Vinohradech. Do Chomutova dorazilo na finálový turnaj 24. týmů z celé republiky. Ve finále si to nakonec mezi sebou rozdala pražská Sparta a Slávia. Sparta nedala Slávii žádnou šanci, zvítězila 7:2 a stala se vítězem celého turnaje.

Dvacet čtyři fotbalových týmů kategorie U8 se probojovalo do finále letošního ročníku poháru mládeže FAČR Ondrášovka Cupu. V konkurenci šesti set týmů se do finále dostal i chomutovský tým. Mužstva byla rozdělena do čtyř základních skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým. Podle umístění se pak týmy rozdělily do třech skupin. Zlatou tvořila nejúspěšnější mužstva, stříbrnou ti méně úspěšní a o posledních osm míst celkového pořadí bojovala mužstva v bronzové skupině.