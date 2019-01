Chomutov – Tři zápasy a jediný bod. To je bilance fotbalistů FC Chomutov po začátku jarních divizních bojů. Své naděje na plný bodový zisk upínali k sobotnímu utkání s celkem SK Úvaly, ale z trávníku odešli po boji poraženi (1:2).

Dvojice Patrik Janošík a Josef Čížkovský (zleva v modrém) za nepříznivého stavu střídala, Tomáš Kunart odehrál celý zápas. | Foto: Deník/Ladislav Chlíbek

Byl to zápas velkých příležitostí, na straně domácích i hostí. O jednu šanci více dokázali hosté využít, a to jim pomohlo k výhře 2:1. První chomutovská šance přišla už ve 12. minutě po rohovém kopu. Tomáš Kunart poslal míč hlavou pod břevno, ale hostující Milan Bébr ho stačil vyškrábnout. Dobíhající Vojtěch Kubík úvalského brankáře již překonal, ale jeho hlavičku zastavila konstrukce branky.

Pak přišly i šance hostí. Nejdříve ve 14. minutě osamocený Jemelík špatně trefil míč a o pět minut později, když se ten samý útočník řítil na Zaťka, mu v poslední chvíli ukopl balon obránce. Největší šance Úval přišla ale pět minut před koncem prvního poločasu. Po přízemním centru z pravé strany to byl opět Zdeněk Jemelík. Jenom prodloužil míč, který těsně minul tyč branky.

Domácí vyvinuli velký tlak v samotném závěru první pětačtyřicetiminutovky. Nejdříve po rohovém kopu ale vychytal Matěje Dolejšku brankář a vzápětí se vyznamenal i proti gólové střele Milana Grubišu.

Navrátilec do chomutovského dresu Dolejška měl velkou příležitost i v 60. minutě, když opět po standardní situaci hlavou těsně minul tyč „zakleté" branky.

„Už v první polovině jsem měl proměnit dvě tutovky, které jsem měl. Myslím si, že by bylo po zápase. Pak bychom to odehráli již „po svém" a tři body by byly doma," litoval neproměněných šancí Matěj Dolejška.

Pak už přišly branky. A první byla hodně smolná, když centr z levé strany si nešťastně srazil do vlastní sítě Milan Grubiša (0:1). Za dvě minuty přišla další akce hostí, k míči se v šestnáctce dostal nepokrytý Michal Doležal a nezaváhal (0:2).

Poslední jiskru naděje vykřesal Dolejška. Dostal se za obranu, byl faulován a Milan Grubiša se z pokutového kopu nemýlil (1:2).

„Měli jsme tlak, gólman špatně vykopl a Tomáš Janošík mi míč výborně posunul za obranu. Počkal jsem si na hráče, aby mě skopl. Vyšlo to a dali jsme kontaktní gól. Ale už jsme to nedotáhli do konce, abychom aspoň zremizovali," popsal situaci, která vedla k jedinému domácímu gólu jeden z nejlepších chomutovských hráčů.

„Dnes jsme nedali šance a oni po našich chybách svoje příležitosti proměnili. Pak jsme to honili na konci, a to už je o náhodě. Šance tam sice byly, ale před brankou jsme impotentní, nedokážeme to tam dotlačit nebo dorazit. Máme „pětadvacet standardních situací" za zápas a ani s naší výškou se nedokážeme prosadit. A teď jsme opět dole. Opakuje se loňský rok, zase budeme hrát o záchranu," je si vědom nelehké situace trenér Pavel Chaloupka.

Teď čeká na fotbalisty FC Chomutov souboj na trávníku prvního Nymburku, v sobotu 8. dubna přivítají doma aktuálně šestý tým skupiny B Meteor Praha.

FC CHOMUTOV – SK Úvaly 1:2 (0:0)

Branky: 80. Grubiša (PK) – 68. Grubiša (vl.), 70. Doležal. Rozhodčí: Kříž – Cupl, Špindlerová. ŽK: 2:1. Diváci: 151.

FC Chomutov: Zaťko – P. Janošík (71. M. Chaloupka), Kunart, Kubík, Grubiša, Čížkovský (71. T. Janošík), Gedeon (71. Šebek), Klimeš, M. Dolejška, Boček, Zahradník.