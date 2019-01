Málkov - V málkovské sportovní hale byl sehrán první turnaj Zimní ligy sálové kopané mladších žáků.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Josef Holek

Desítka družstev byla rozdělena do dvou skupin. Do skupiny A byly zařazeny týmy Tatran Kadaň, 1. FC Spořice, TJ VČSA Ervěnice, Sokol Údlice a AFK LoKo Chomutov, do skupiny B pak FC Chomutov, Sokol Březno, FK Postoloprty, FK Klášterec nad Ohří a FK SIAD Souš. Soušští žáci se ale na turnaj nedostavili.



Pořadí skupiny A: 1. Tatran Kadaň skóre 8:5 - 8 bodů, 2. Sokol Údlice 6:4 - 7, 3. 1.FC Spořice 8:7 - 6, 4. AFK LoKo Chomutov 5:5 - 5, 5. TJ VČSA Ervěnice 3:9 - 0. Nejlepším střelcem této skupiny se stal kadaňský Jan Nezbeda s pěti góly, nejlepším brankářem pak údlický Vlastimil Záboj.



Pořadí skupiny B: 1. FK Klášterec nad Ohří skóre 14:4 - 8 bodů, 2. FK Postoloprty 8:2 - 8, 3. FC Chomutov 6:2 - 8, 4. Sokol Březno 5:13 - 3, 5. FK SIAD Souš 0:12 - 0. Hned tři hráči si vysloužili titul nejlepšího turnajového střelce - tříbrankoví Lukáš Bogdan, Jan Havránek (oba Klášterec) a Petr Volkman (Postoloprty).



Zápasy řídili rozhodčí OFS Chomutov Miroslav Skokan a Petr Horčička, zdravotní dozor držel Josef Oubrecht, vedoucím turnaje byl Eduard Střelec.