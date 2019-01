STŘÍBRNÁ SKALICE/CHOMUTOV - Fotbalisté FC Chomutov udělali ve 25. kole divize další krok k záchraně.

Na hřišti Meteoru Stříbrná Skalice získali cenné tři body za vítězství 1:0 a v tabulce se tak na Skalici dotáhli, mají společně po 28 bodech.

Hned první minuta naznačila, že hosté přijeli bojovat o každý míč, jako první se střelecky prezentoval Eiselt, po něm z trestného kopu nebezpečně na domácí branku pálil Strouhal.

V úvodní čtvrthodince si chomutovští fotbalisté vybojovali několik standartních situací i rohových kopů, ale pro domácího brankáře Podaného nebylo nic nebezpečného. Až přišla devatenáctá minuta, kdy dostal míč do běhu Eiselt, který se prokličkoval až před branku, vystřelil, gólman vyrazil míč zpátky k Eiseltovi a ten jej dorazil do sítě - 0:1!

V závěru prvního poločasu mohl chomutovské vedení pojistit Ilavskij, ale v rozhodující chvíli zaváhal. Nad brankou pak končily dalekonosné střely chomutovského kapitána Doksanského.

Hned v úvodu druhého poločasu došlo k další zajímavé situaci. Doksanský byl v domácím pokutovém území faulován a rozhodčí nařídil pokutový kop, k němuž se postavil zkušený Harvatovič. Jeho střelu ale gólman Podaný vystihl, míč vyrazil k Doksanskému, ale ani ten jej do sítě nedostal.

Oboustranně bojovný fotbal pokračoval i v dalších minutách, každý chtěl získat nějaký ten bod.

V 65. minutě si domácí vypracovali rychlý útok, který nepříjemnou střelou zakončil Chuchel. Chomutovský gólman Zaťko ale měl dobrý postřeh.

Fotbalisté Chomutova nepolevovali v neustálém útočení, dobré nahrávky posílal dopředu spoluhráčům Dolejška. Do nadějné šance se v 81. minutě dostal Sedlák, ale zamířil těsně vedle.

V závěrečných minutách začali tlačit domácí, kteří chtěli vybojovat alespoň bod. Několik standartních situací obránci vyřešili ráznými odkopy. Na druhé straně střílel v nepřehledné situaci před domácí brankou Heier nad. Závěrečné minuty přinesly domácím hráčům další tři standartky, ale body si nakonec po zásluze odvezli hosté.

Divize, 25. kolo

Stříbrná Skalice – FC Chomutov 0:1 (0:1)

Branka: 19. Eiselt. Rozhodčí: Čížek, Stumpf, Pospíšil. Žluté karty 3:2. Diváků: 320.



Sestava Chomutova: Zaťko – Hyneš, Vait, Dolejška, Hranička – Harvatovič, Eiselt (85. Jančárek), Tichý (80. Sedlák), Strouhal – Ilavskij (88. Heier), Doksanský.

Ohlasy po utkání

Anton Stehlík, trenér Chomutova: „Byl to boj o body, což je poznat na každém zápase týmů, které je potřebují k záchraně. Opět bylo znát, že nám chybí stoprocentní proměňování šancí. Přesto jsme stále měli míč pod kontrolou. Škoda neproměněného pokutového kopu, ale i dalších šancí. Tímto vyhraným zápasem na hřišti soupeře jsme si připsali třetí vítězství v řadě. Nyní nás čekají dva zápasy doma, proti Vltavínu a béčku Kladna. Věřím, že nás diváci přijdou povzbudit. Jako kolektiv naši fotbalisté splnili úkol, vyhráli.“