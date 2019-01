Karlovy Vary/Chomutov - Utkání dvou rozdílných poločasů bylo k vidění v nedělním zápase České fotbalové ligy Karlovy Vary - FC Chomutov.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Ladislav Chlíbek

V prvním poločase chomutovští hráči nepředvedli to, na co mají a prohráli ho 1 : 2. V druhé půli to už byl v jejich podání jiný fotbal a dvěma góly nejenže otočili výsledek, ale i zpečetili sestup Buldoků do divize.

Chomutov nastoupil do zápasu oslaben o stabilní hráče základní sestavy Jana Hyneše, Radka Szmeka, Aldina Čajiče i sokolovského Lukáše Jankovského a v prvním poločase to bylo znát. „V první půli, než se noví kluci rozkoukali, tak to tam samozřejmě bylo vidět, ale na hřišti je jeden mančaft a zapadli do toho týmu dobře," popsal situaci chomutovský brankář Radek Zaťko. Stabilní hráče základní sestavy nahradili tepličtí junioři Marek Strada a Otto Urma a s jejich výkonem byl spokojen i Robert Vágner: „Hráči, co přišli, k tomu přistoupili dobře a kluci tempo zápasu dokázali vystupňovat," popsal výkon teplických záložníků Strady a Urmy chomutovský trenér.

První gól ale padl do chomutovské sítě. Volný přímý kop z třiceti metrů zahrával David Kobylík a krásnou ranou prostřelil Radka Zaťka. „Ten gól byl můj. Fotil jsem se, koukal do sluníčka a najednou byl balón v bráně," vzal na sebe chomutovský matador první branku zápasu. Vyrovnat se chomutovským povedlo již za šest minut. Svou první gól v sezoně a ještě hlavou vstřelil Ladislav Doksanský. Obléhání Krbečkovy branky vyústilo přihrávkou na Urmu, který nacentroval na volného Doksanského, jenž nepříliš hlídán hlavou zavěsil (1:1). Do přestávky se ale ještě jednou radovali domácí. Už po minutě po vyrovnávací brance dotlačil balon za brankovou čáru David Benda a poslal domácí opět do jednobrankového vedení. „S prvním poločasem určitě nejsem spokojen. Herně ani výsledkově to nebylo ono. Z jedné střely na bránu jsme dostali dva góly," zhodnotil první poločas Robert Vágner.

Ve druhém poločase otočili chomutovští borci vývoj zápasu a stalo se tak v posledních deseti minutách. Nejdříve se prosadil nejlepší chomutovský střelec Aleš Pikl. V 80. minutě dostal míč za obranu a z úhlu prostřelil Krbečka v brance Buldoků. Zaslouženou výhru FC pečetil v poslední minutě utkání střídající Libor Tafat. Míč mu posunul Eric Kwame a chomutovský hráč překonal přízemní střelou karlovarského brankáře.

Tím zabezpečil tři body pro Chomutov, ale současně i zpečetil osud Buldoků v České fotbalové lize. S jednoletou přestávkou tak skončila čtrnáctiletá účast karlovarské kopané v ČFL. Naposledy sestoupily Karlovy Vary v sezoně 2001-02, ale po roční přestávce se hned dokázaly vrátit a opět bojovat ve třetí lize. Další ústup ze slávy tak přišel pro Buldoky přesně po deseti letech.

To Chomutovští si můžou užívat výsluní předních týmů třetí nejvyšší soutěže. Tři kola před koncem sezony jsou na pátém místě ČFL a s 51 body ztrácejí na třetí pozici pouhé dva body. V příštím utkání přivítají na domácím stadionu Roudnici nad Labem. Zápas se hraje v sobotu 31. května od 10:15 hodin na stadionu na Zadních Vinohradech.

Karlovy Vary - FC Chomutov 2 : 3 (2:1)

Góly: 19. Kobylík, 37. Benda - 35. Doksanský, 80. Pikl, 90. Tafat. ŽK: Hudec, Geňo, Tůma - Doksanský, Zaťko. Rozhodčí: Blay - Haberhorn, Gnichtel (Německo). Diváci:120.

FC Chomutov: Zaťko Vait, Kwame, Nobst, Hruška - Doksanský, Česlák (89. Heger), Klimeš (66. Tafat), Urma (90. Svoboda) - Pikl, Strada.