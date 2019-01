Chomutov – Dva zápasy na hřištích soupeřů čekají v následujících dvou týdnech v České fotbalové lize na fotbalisty Chomutova a prvním z nich je nedělní souboj v Roudnici nad Labem.

Maroš Klimpl v Roudnici hrát nebude, nahradit ho může Eric Kwame. | Foto: Deník/Ladislav Chlíbek

Trenér Robert Vágner musí před utkáním vyřešit problém v obraně. V posledním domácím zápase s Karlovými Vary dostal totiž červenou kartu Maroš Klimpl a disciplinární komisí byl potrestán zastavením činnosti na jeden soutěžní zápas. „Komplikace to určitě je, moc hráčů nemáme," reagoval na oslabení týmu hned po utkání s Vary Robert Vágner. A jaká se nabízejí řešení? „Jsou dvě varianty. Buď si vypomůžeme hráčem z Teplic nebo bude hrát stopera Eric Kwame," nabídl rozlousknutí rébusu Robert Vágner. Východisko to je, Eric Kwame odohrál už zápas s Vary ve stoperské dvojici s Janem Hynešem, kam se stáhl po vyloučení Maroše Klimpla. A vedl si dobře.

Roudnice zažívá zatím nevydařenou sezonu. Tým, který před začátkem podzimu vyhlašoval útok na druhou ligu, je s pouhými třemi výhrami na šestnáctém místě ČFL a už stačil v půlce října odvolat trenéra. „Bodů máme strašně málo. Zkoušeli jsme nejprve nějaké hráčské změny, tři kluci odešli, tři přišli, ale nepomohlo to. Rozhodli jsme se tedy udělat změnu na postu trenéra," řekl pro klubový web ředitel a sportovní manažer SK Roman Hejna. O problémech Roudnice ví i trenér FC: „Ten tým potřebuje čas. Před sezonou se Roudnice sloučila s Českou Lípou, ale ještě možná více je zasáhla sázkařská aféra. Postihla jejich čtyři hráče."

Chomutovské borce nečeká v Roudnici nad Labem nic lehkého. Domácí potřebují nutně vyhrát, čeho si je vědom i Robert Vágner: „Pro domácí je to možná zápas podzimu. Očekávám, že na nás vletí, budou se nás snažit zatlačit a donutit k chybám. Budou se snažit o nátlakovou hru," předpověděl chomutovský lodivod. Borci FC posledních sedm zápasů neprohráli, doma vždy vydolovali tři body a z trávníků soupeřů přivezli po jednom bodu za remízy. Případné tři body by je katapultovali do předních pater tabulky, vždyť na čtvrté místo ztrácejí pouhé dva body. „Naším cílem je vsítit jeden, dva góly," vyhlásil před utkáním trenér.

Utkání se hraje v Roudnici nad Labem v neděli 3. listopadu ve 14:00 hodin a v dresu domácích se může objevit i útočník Vít Pavlíček, který hrál v minulosti za Chomutov a v letní přípravě byl v chomutovském týmu na zkoušce.