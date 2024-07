Chomutovem se před začátkem duelu přehnala po dusném dni velká bouřka s průtrží mračen. Fanoušci, kterých nedorazily ani dvě tisícovky, čekali podobnou bouři od Španělek. Jenže… Mistryně světa se sice ve 14. minutě ujaly vedení, když se parádně trefila Bonmatiová, jedna z nejlepších hráček světa, poté měly i další šance, ale minutu před přestávkou napálila míč do sítě Svitková a pár minut po obrátce proměnila pokutový kopa Bartoňová. Výběr trenéra Karla Rady těsný náskok díky bojovnému výkonu i díky vyloučení španělské kapitánky Paredesové z rukou nepustil a mohl slavit nečekaný bodový přísun.

Kateřina Svitková, který během mužského Eura proslula jako upovídaná komentátorka České televize, nejprve dorazila do sítě střelu Khýrové, ve druhém poločase na ní byl faul, po kterém se kopala penalta, pár minut na to viděla Paredesová po jejím skolení červenou kartu. Pro svůj tým byla nesmírně cennou hráčkou. „Věděla jsem, že Míša vystřelí, tak jsem intuitivně šla dorážet. Ten tvrdý faul? Byla to rána, ale když jsem se dozvěděla, že za to byla vyloučená, tak mě to pak tolik nebolelo," zubila se po výhře dobře naložená záložnice.

Spoluhráčky mi fandí, mám radost

Záložnice Kateřina Svitková je v současnosti středem pozornosti díky spolukomentování právě vrcholícího Eura. Cítí, že je pod drobnohledem veřejnosti více než v minulosti? „Před zápasem jsem si říkala, že se asi na mě budou lidé více zaměřovat a říkat si, jestli umím hrát, když do toho kecám. Ale lepší výkony se po mně chtěly pořád. No, přiznávám, že to nebylo jednoduché," odpověděla drobná sympaťanda upřímně. V české kabině se k jejím komentátorským výkonům vyjadřují spoluhráčky pozitivně. „Ví, že začínám, že budu dělat chyby. Líbí se jim, že mám přehled, že se snažím mluvit normálně. Mám z toho radost." To fanoušci jsou ke Svitkové především na sociálních sítích hodně kritičtí. „Já vím. Ale každému se nezavděčím. Někomu se nelíbí, že mluvím při zápasech hodně, někdo říká, že mám mluvit víc. Je to i o tom, s kým komentuji. Některý kolega po mně vyžaduje hodně mluvit. Není to úplně jednoduché, třeba se mi stalo, že jsem se s jedním komentátorem viděla až přímo ve studiu. No a někdo mě nemá rád, protože jsem ženská."

„Kačka, stejně jako ostatní hráčky, šly na doraz svých možností," chválil Svitkovou trenér Karel Rada. „Já se cítím výborně. Klidně bych mohla hrát ještě jeden zápas," vykládala novinářům.

„Je to naše nejcennější výhra, mám obrovskou radost. Holky si šáhly na dno svých sil. Jsou na začátku přípravy, je to pro ně náročné. Rozjezd byl pomalejší, nakopl je gól Svitkové. Je to něco úžasného. Už naše předchozí výkony měly dobré paramtery, i ve Španělsku. Bylo to teď o tom, jak uchopit možnost Španělky porazit. Cením si toho, jak se holky zachovaly," okomentoval Rada střetnutí, na které se bude dlouho vzpomínat.

V úterý hrají české reprezentantky v Dánsku, které je v tabulce druhé. I v případě výhry se svěřenkyně Karla Rady přes něj nemůžou posunout, bude je tak čekat baráž.

Česko - Španělsko 2:1 (1:1)

Branky: 44. Svitková, 51. Bartoňová z pen. - 15. Bonmatíová. Rozhodčí: Husseinová (Něm.). Diváci: 1893. ČK: 70. Paredesová (Šp.).Sestava Česka: Lukášová - Šlajsová, Bertholdová, Dědinová (83. Bendová), Bartoňová (68. Huvarová) - Krejčiříková, Dubcová, Cahynová (77. Kotrčová), Khýrová (77. Veselá) - Svitková (77. Růžičková), Černá. Trenér: K. Rada.