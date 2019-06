V prvním utkání šly naše ženy do vedení už v 10. minutě, kdy si střelu Michaely Dubcové srazila do vlastní brány Elvira Ziiastinová. Ve 28. minutě po skvělé kombinaci zakončovala střelou Tereza Szewieczková, která podruhé překonala ruskou gólmanku Tatianu Scherbakovovou. Ve druhém poločase se Rusky zlepšily, ale gólově se prosadit nedokázaly a tak zápas skončil výhrou českého týmu 2:0.

Česká republika – Rusko 2:0 (2:0)

Branky: 9. vlastní, 27. Szewieczková

Sestava ČR: Votíková – Chlastáková (68. Dědinová), Bartholdová, Necidová, Bartoňová (79. Sonntagová) – Dubcová K. (79. Dubcová M.), Svitková, Cahynová (20. Stárová), Szewieczková (68. Nepokojová) – Stašková (65. Veselá), Voňková

Slovo trenéra

„První poločas jsme odehráli velmi dobře a to rozhodlo. Ve druhém poločase nás soupeř občas vzadu přehrával a jednou nás zachránila tyč. Závěr utkání už si holky pohlídaly a dotáhly jsme zápas do vítězného konce,“ okomentoval zápas reprezentační trenér Karel Rada. Velmi spokojená byla Petra Bertholdová, která pochází z Chomutovska. „Já to tady mám ráda. Hrály jsme to, co jsme si řekly a zaslouženě vyhrály,“ okomentovala zápas hráčka Sparty.

Druhá výhra

Druhé utkání naše ženy vyhrály 1:0, když vítěznou branku vstřelila v 87. minutě Michaela Dubcová. „Obě utkání jsme byly herně lepší a vyhrály jsme zaslouženě. Ve druhém utkání jsme měli dobrý začátek, ale chyběl nám důraz v koncovce. Nakonec jsme byli šťastnější a dali v závěru vítězný gól,“ řekl po zápase spokojený trenér Rada.

Česká republika – Rusko 1:0 (0:0)

Branky: 87. Dubcová K. ŽK: 41. Perepechinaová (RUS)

Sestava ČR: Růžičková – Dědinová, Bertholdová, Sonntagová, Bartoňová (46. Ringelová) – Dubcová M. (60. Stašková), Bužková (60. Stárová), Dubcová K., Nepokojová – Szewieczková (73. Chlastáková), Voňková (90. Veselá)