Nejvíc ho fascinuje thajský box a MMA. Doma má malou tělocvičnu, kde poctivě trénuje. „Dělám to nějaký čtyři, možná pět let rekreačně. Do budoucna bych se nebránil mít nějaké zápasy a zkusit to naplno, ale to bych musel ještě víc trénovat.”

Podívejte se, jak Jan Svoboda doma trénuje:

Svoboda ví, že cesta vzhůru vede také přes kvalitní trenéry. „Je to vše hodně náročné, protože najít si někoho, kdo by mě nasměroval a naučil různé techniky, není jen tak. Pokud bych se chtěl posunout, nemůžu trénovat jen tak sám. Ale fakt si říkám, že to dělám pro sebe, že mi to pomůže i ve fotbale. Každopádně dělat naplno fotbal, bojové sporty a do toho ještě práce, to by nešlo. Budu se muset rozhodnout, jak dál.”

Jako samouk poznal, že jít s kůží na trh není na sociálních sítích žádný med. Videa, která nasdílel, čas od času okomentují takzvaní internetoví hrdinové. „Víte, jak to je na internetu, na sociálních sítích… Prostě lidská závist a hloupost. Na sockách je to běžné, nic si z toho nedělám. Třeba jsem slyšel od lidí, kteří mají za sebou zápasy, že mě vyzívají, ať se ukážu. A že mám rád radši fotbal a nes*at se do bojových sportů, že to není pro holky. No, měli by mít víc rozumu, ale je to jejich boj.”

Za vzory má Svoboda v MMA Jiřího Procházku a Vlastislava Čepa a jak zaznělo, doma si zřídil menší tělocvičnu. „Bydlím v paneláku, ale mám výhodu velkého bytu. Mám v něm udělaný svůj gym. Díky tomu mám možnost se zlepšovat.”

Po svém boku má odvážný bojovník přítelkyni, bývalou boxerku. Podporuje ho v naplnění snu, přestože ho jiní od nebezpečného sportu zrazují. „Třeba mojí rodině se MMA nelíbí. Chápu, opravdu to může někomu přijít nebezpečné, ale já si dávám pozor, chodím přeci do práce, pomáhám klukům na fotbale. Pravdou je, že přítelkyně mě hodně podporuje, dokonce proti sobě ze srandy chodíme sparingy.”

Jak to vypadá, když si to se svou přítelkyní rozdává? Kdo má navrch? „Já se spíš bráním, nechávám ji útočit. Umí rozdat rány, které jsou dost nepříjemné, takže obrana je na místě.”

Servisní technik klimatizací Jan Svoboda doufá, že jednou o něm bude pořádně slyšet. „Přítelkyně mi říká, že žijeme jen jednou, tak proč to nezkusit. I když… Je pravda, že málokdo si nechává dobrovolně rozbít hubu, že jo,” usmívá se sportem posedlý amatér. „Jak jde o sport, tak jsem magor. Jinak jsem v životě rozumný a pokorný,” tvrdí o sobě.