Rozruch v klubech na Děčínsku přinesl brzký start podzimní části krajské I.B třídy. Oproti zvyklostem se začíná už 7. srpna, přitom před dvěma lety se startovalo až 24. srpna. Přičtěme si krátkou letní přípravu, do které hodně mluví dovolené, výsledkem rozhodně není ideální rozpoložení.

Hodně rozladěný z aktuální situace je Zdeněk Štol, kouč SK Dobkovice. „Jsem úplně rozčarovaný z toho, co se tady děje. Takhle přece amatérský fotbal nemůžeme dělat. Když jsem se koukal zpětně, tak jsme začínali na konci srpna. Tohle je prostě faul na amatérský fotbal, je nesmysl začínat dva týdny po startu ligových soutěží,“ zakroutil hlavou.

Tým z Děčínska využil na konci května postupného rozvolňování, celou situaci pojal jako dohrání jarní části. Trénoval a sehrál několik přátelských zápasů. V červenci je to ale problém. „Spousta kluků je na dovolených, chtějí být s rodinou, já to chápu. Čteme, jak kluby zanikají, přitom nevycházíme hráčům vstříc. Vyháníme kluky od fotbalu, chtějí to léto trávit jinak. Obětují fotbalu hodně, vemte si, kolik víkendů pak tráví na trávníku. Výsledky? Mladá generace se na to prostě vyprdne,“ pokračoval naštvaně.

Epidemiologická pravidla pro konání amatérských soutěží.Zdroj: Zdroj: ÚKFSPříprava v Dobkovicích je podle slov jejich kouče složitá. „Chtěl jsme nějaké přáteláky, ale nemáme dostatek lidí. Nemám tušení, s kým odehrajeme první mistrovské zápasy. Celá situace je prostě obrovským zásahem do amatérského fotbalu. Bojím se, že v budoucnu budeme sklízet nechutné ovoce,“ dodal.

Podobný názor mají v České Kamenici. „Pere se to dohromady. Třeba můj dvacetiletý syn dal přednost brigádě a pak dovolené. Je to složitější. Z hlediska fotbalu je to smutné. My se chceme festově věnovat mládeži,“ podotkl Jan Běloubek, předseda FK Česká Kamenice. Dalším úskalím je dodržování přísných opatřeních proti šíření koronaviru. Kluby by měly ohlídat bezinfekčnost jak samotných aktérů utkání, tak i diváků. „Někdo si musí uvědomit, jak na to jsme. Nejsme zdravotníci ani policie. Můžu na všechny apelovat, aby mi dodávali čestné prohlášení. Na hřišti vyvěsíme cedulky, aby lidé dodržovali odstup a měli roušku. Více udělat nemůžeme. Řešily to další kluby, psalo se Vitnerovi (sekretář ÚKFS), ale tam se nic nedozvíte,“ pokrčil rameny.

Další týmy z Děčínska už nejsou ve svých vyjádřeních tak negativní. „Brzký začátek pro nás problém nebyl, až na výjimky trénujeme relativně v plném počtu. V případě potřeby to můžeme doplnit dorostenci. Vyhraněný názor na to nemám,“ zdůraznil Miroslav Tyl, šéf Junioru Děčín. „Všichni věříme, že se sezona dohraje. V týmu máme hodně očkovaných, dokonce jsme týmy testovali,“ podotkl.

„Je pravda, že se začíná dříve, než jsme byli zvyklí. Problém to je pro všechny. My už teď víme, že nám na prvním zápase bude někdo chybět. Ale jinak bychom neměli mít větší problémy,“ věří Radek Rojko, hrající kouč Heřmanova.

„Brzkému startu rozumím, s problémy se pereme celoročně. Přes týden hráči nemůžou moc trénovat, doplňujeme to kluky z dorostu. Takový termín začátku soutěže se dal očekávat. Je jasné, že nám někdo bude chybět, ale s tím nic neuděláme,“ má jasno Pavel Horáček, trenér TJ Union Děčín.