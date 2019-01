Chomutov - Divizní nováček AFK LoKo Chomutov si pozval na své hřiště účastníka I. B třídy Sokol Údlice. Cílem domácího týmu byla prověrka hráčů Baníku Most, kteří doplnili kádr Lokotky a tak se na trávníku objevili Gabčo, Kopas, Nobst a z FC Chomutov Drbohlav. Stejně jako v minulých zápasech trenér Lukáš Cejthamr v první polovině nechal hrát stabilní jedenáctku a v druhé půli opět hodně střídal.

AFK LoKo Chomutov ( v červeném) - Sokol Údlice 11 : 0 | Foto: Deník/Ladislav Chlíbek

Lokotka svého soupeře v samotném zápase přehrávala nejen v tvorbě hry, ale i ve střelbě. První branka padla již v 5. minutě z kopačky Mirgy. Druhou branku přidal Bašek po samostatné akci v 18. minutě, který unikl středem a bez zaváhání vsítil. Dalším střelcem byl opět Mirga, který přidal třetí branku v 31. minutě po přihrávce Baška a poločas střelecky uzavřel Bašek na čtyřgólový rozdíl ve prospěch AFK LoKo Chomutov. Snaha hostů prosadit se byla znatelná, ale na vstřelení gólu to nestačilo.

Ve druhém poločase se změnila sestava u obou mužstev, ale opět se prosazovali jenom hráči v červených dresech. Již šest minut po zahájení hry se střelecky prosadil Vondráček a o tři minuty to byl Drbohlav, kterému nádherně nahrál do běhu obránce Kopa. V 60. minutě to byl opět Vondráček, kterému připravil míč na sedmý gól Bašek a v 64. minutě se individuálně prosadil Bašek. Na devíti gólový rozdíl upravil Kubánek, na desítku si střelou počkal Mirga a na konečný stav upravil v 90. minutě Vondráček.

AFK LoKo Chomutov Sokol Údlice 11 : 0 (4 : 0).

Branky: Mirga 3, Bašek 3, Vondráček 2, Kubánek 2, Drbohlav; ŽK 1/1, diváci 85.

Sestava týmů není uvedena v důsledku velkého střídání hráčů na obou stranách.