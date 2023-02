O co v návrhu ve stručnosti jde? Nejvíce by se to dotklo I. B třídy, která by měla úplně zaniknout. Další soutěže by se rozšířily (I. A třída), některé zase zeštíhlily (ČFL a moravské divize).

Nově by se také jmenovaly soutěže. Například současná ČFL by byla 3. liga, z divize by se stala 4. liga atd. Zkrátka všechny soutěže v Česku by měly být ligy – od první profesionální až po osmou, což je současná III. třída.

„Pro lepší přehled už by nebyly divize, přebory a třídy, ale ligové soutěže,“ vysvětlil nedávno předseda Krajského fotbalového svazu Vysočina Radek Zima. Názvosloví ČFL, MSFL, krajský přebor, I. A třída, okresní přebor a III. třídy by se tak mělo úplně zrušit.

Co je vůbec důvodem plánované restrukturalizace? Hlavním smyslem je rozšíření a zkvalitnění okresních soutěží, kde je nedostatek hráčů. Navíc některé okresy mají málo klubů. Tím by se tedy posílil základní stavební kámen. Návrh spočívá i v tom, že by každý řídící orgán fotbalových soutěží v Česku řídil dvě úrovně soutěží.

Jaká je aktuální situace ohledně změn? „O ničem ještě v žádném případě není rozhodnuto,“ říká Tomáš Rais, sekretář Pardubického krajského fotbalového svazu. „V tuhle chvíli nevidím vůbec nic jasného,“ přidává se Václav Andrejs, šéf sousedního Královéhradeckého KFS a zároveň místopředseda již zmiňované Komise pro regionální fotbal FAČR.

Rozhodne 13. březen?

Podle informací Deníku je většina krajů pro změny, naopak obě řídící komise (česká i moravská) to odmítají a chtějí o tom nechat rozhodnout samotné oddíly.

Trochu více rozjasněno by mohlo být po 13. březnu, kdy proběhne v Dříteči na Pardubicku možná klíčové jednání Komise pro regionální fotbal FAČR, na které dorazí i nejvyšší muž českého fotbalu Petr Fousek.

Třetiligové derby Pardubice B (v červeném) - Hradec Králové B.Zdroj: FK Pardubice/Petr HrnčířTam se bude návrh projednávat a následně buď dojde k dohodě či nikoliv. Pokud by k dohodě došlo, pak by se s největší pravděpodobností změny uskutečnily.

Byly by prvními zásadnějšími od vzniku nových krajských soutěží v roce 2002. V jakém časovém horizontu by mohlo k nové struktuře dojít? „To zatím nikdo neví,“ poznamenal Andrejs.

Z logiky věci je ale jasné, že změny se mohou uskutečnit nejdříve od sezony 2024/2025. To by ovšem muselo dojít ke schválení ještě před začátkem příštího ročníku, který začne v létě, což moc reálně nevypadá.