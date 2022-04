Jenže neskončilo u pár epizod. Tvůrci v čele s Jakubem Štáfkem nyní posílají do kin celovečerní film. V pondělí měl slavnostní premiéru a… Byl potlesk.

Ochutnávka z filmu Vyšehrad: Pohádka pro dospělé aneb Lavi jede bomby

Pozor, malý "spoiler": následující řádky obsahují pasáže z filmu Vyšehrad.

Rosický před kamerou překvapil

Vyšehrad rozhodně zaboduje u fotbalových fanoušků. Filmaři chrlí jeden vtip za druhým, pozorní diváci si všimnou řady narážek. Specifičnost celému snímku dodávají opravdové fotbalové osobnosti, které hrají sami sebe.

Hlavním tahákem je Tomáš Rosický, generální manažer Sparty.

Pravda, elegán toho moc nenamluví. Štáfek a spol. totiž netušili, jak se bude cítit před kamerou. Nakonec byli mile překvapeni. „Chtěli jsme, aby to měl co nejsnazší. Kdybychom věděli, že mu to tak půjde, tak by dostal víc prostoru," řekl jeden ze scénáristů Tomáš Vávra.

Mimochodem, Rosický byl jediným člověkem z fotbalové branže, který dopředu viděl scénář. Podmínil tím svou účast na place.

S připomínkou neúspěšných časů pod trenérem Andreou Stramaccionim problém neměl. „Ta internacionalizace vám nevyšla," říká agent (Jakub Prachař), když láká funkcionáře Sparty na Vyšehrad. Doslova žadoní: „Mohl by ses na Laviho přijít podívat?"

Nezabralo nic, ani osobní schůzka. Letenský klub dal přednost ruské hvězdě s nekorektním jménem, které získalo v dnešní době a válce na Ukrajině nový rozměr.

Narážky na kokain nebo Berbra

Agent tedy hledá pro Laviho nové angažmá jinde. Německo, Španělsko, Čína…

Dokonce to zkouší i na Slavii. „Běhá po hřišti jak gripen," tvrdí v rozhovoru s "Tvrdolínem", což má být přezdívka Jaroslava Tvrdíka, šéfa sešívaných. Odpověď v Edenu je však také zamítavá. "Jak to, že by nezapadl Trpišovi do sestavy?" diví se.

Mimochodem, někteří budou mít s narážkami a nekorektností určitě problém. Plzeň zřejmě nepotěší shánění kokainu, kdy zazní jméno Jana Kopice. Fotbalová asociace se (pokolikáté?) bude distancovat od praktik svého někdejšího místopředsedy, který ve filmu jako taťka řídí rozhodčí a radí "Dáše", jak (na koho) sázet.

Podobnost je prý čistě náhodná, tvůrci v titulcích upozornili, že příběh je fiktivní. „Neznáme jméno Berbr," podotkl Štáfek, který zvládl tři role - hrál Laviho, byl u režie a rovněž pomáhal s produkcí.