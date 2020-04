Jedním takovým příkladem je německé Schalke 04. Klub z Gelsenkirchenu zažíval ještě před docela nedávnou dobou období velké slávy, kdy sbíral domácí pohárové trofeje, ale třeba i tu z Poháru UEFA, který německý celek ovládl v sezóně 1996/97.

Dneska je však situace poněkud odlišná. Bundesliga se, stejně jako drtivá většina ostatních fotbalových soutěží po celém světě, nehraje a týmům tak schází peníze, které by jinak plynuly od fanoušků či sponzorů. A v Gelsenkirchenu to zřejmě začíná být celkem citelně znát.

Jak před nedávnem uvedl německý epidemiolog Alexander Kekulé, je sice možné, že by se německá nejvyšší soutěž mohla rozeběhnout už relativně brzy, ale jedním dechem také dodal, že by si na letošní kalendářní rok už neplánoval nic s účastí diváků. Jinými slovy – bundesliga se možná hrát bude, ale třeba až do konce roku před prázdnými ochozy.

To by s sebou pro kluby neslo další negativní ekonomické následky, a tak z Gelsenkirchenu zazněla prosba směrem k fanouškům, aby právě v případě, že se liga bude muset hrát bez jejich účasti na tribunách, nechtěli zpět peníze za zakoupené permanentní vstupenky či lístky za jednotlivé zápasy.

Jako kompenzaci těm, kteří na žádost přistoupí, nabízí alespoň speciální tričko zdarma, případně dárkový poukaz do klubového fanshopu. V případě lístků na vestfálské derby proti Borussi Dortmund pak platí, že již zakoupené vstupenky si budou moci fanoušci vyměnit za ty na duel obou soupeřů v příští sezoně.